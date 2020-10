I over 200 år har konservative amerikanere kjempet mot at minoriteter skal få stemme

President Donald Trump mener republikanerne kommer til å tape valget om «alle» får stemme. Faren for at USA-valget avgjøres i rettssaler, er større enn på mange år.

12. okt. 2020 06:08 Sist oppdatert nå nettopp

Donald Trump har brukt det siste året på å hevde at årets presidentvalg kommer til å bli preget av juks. Det skremmer jusprofessor Bertrall Ross ved Berkeley universitetet i California. Han mener at Det republikanske partiet gjør det samme som rasister gjorde i sørstatene for 60 år siden:

De finner på argumenter for å hindre at minoriteter får stemme.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn