Titusener av demonstranter trosset regjeringens trussel om våpenbruk i Hviterussland

Hviterussisk politi aksjonerte søndag igjen mot demonstranter som krever Aleksandr Lukasjenkos avgang. Mer enn 100 er pågrepet.

Tusenvis av demonstranter som krever den autoritære lederen Aleksandr Lukasjenkos avgang samlet seg i Hviterusslands hovedstad Minsk søndag. Mer enn 100 er pågrepet, opplyser landets regjering. Foto: AP / NTB

18. okt. 2020 16:09 Sist oppdatert nå nettopp

Politiet satte inn store styrker for å slå ned på demonstrasjonene i Minsk. Foto: AP / NTB

Flere demonstranter hadde med seg flagg og plakater, og mange hadde iført seg munnbind. Foto: NTB / AP

– Så langt er mer enn 100 pågrepet i Minsk, sier innenriksdepartementets talskvinne Olga Tsjemodanova til AFP.

Hviterussiske myndigheter sendte inn militære kjøretøy, og det ble rapportert om store forstyrrelser på telefonnettverket. Lokale teleoperatører sa de hadde mottatt ordre om å begrense tilgangen «for å sørge for nasjonal sikkerhet».

Hviterussisk opprørspoliti har slått hardt ned på protestene som brøt ut etter at landets autoritære president Lukasjenko ble gjenvalgt 9. august. Landets utenriksdepartement uttalte forrige mandag at de ville la politiet skyte mot demonstrantene, som departementet hevder blir «stadig mer radikaliserte».

Demonstrantene mener på sin side at Lukasjenko vant grunnet valgfusk, og hver søndag siden valget har det blitt avholdt store massedemonstrasjoner.

Truer med generalstreik

Opposisjonen mener den reelle valgvinneren var opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja, som har flyktet i eksil i Litauen.

Hun har truet med å oppfordre til generalstreik dersom ikke Lukasjenko går av innen søndag 25. oktober.

Søndag oppfordret hun demonstrantene til å fortsette å demonstrere «fredelig, men bestemt».

– Vi vil kun stoppe når alle politiske fanger er fri, når medlemmer av politimyndigheten begynner å forsvare folket, og når rettsstaten og ærlige valg igjen kommer tilbake til Hviterussland, heter det i en uttalelse fra opposisjonslederen i forkant av søndagens demonstrasjoner.

Nominert til fredspris

Tikhanovskaja er sammen med opposisjonspolitikerne Maria Kolesnikova og Veronika Tsepkalo nominert til Nobels fredspris for 2021, ifølge Vårt Land.

Stortingsrepresentant Geir Toskedal (KrF) har nominert de tre for deres innsats mot Lukasjenkos regime.

Toskedal viser til at de tre arrangerer fredelige demonstrasjoner mot Lukasjenko til tross for at myndighetene har svart med økende voldsbruk mot dem.

Norge og EU anerkjenner ikke valget

66 år gamle Lukasjenko, som har styrt med jernhånd siden 1994, erklærte seg som vinner av presidentvalget i august med 80 prosent av stemmene.

Norge og EU mener presidentvalget var verken fritt eller rettferdig.

Det anslås at til sammen rundt 10.000 personer er pågrepet i forbindelse med demonstrasjonene i landet så langt.

