Hvordan få flest mulig til å ta vaksine? Israel lager navnelister over dem som nekter.

Til tross for stor vaksinesuksess er det fortsatt mange som ikke vil la seg stikke i armen i Israel. Myndighetene leter etter tiltak for å friste dem.

Her får en kvinne vaksine mot covid-19 på et Ikea-kjøpesenter i Israel på mandag. Foto: TSAFRIR ABAYOV, AP/NTB

Hvis ikke mange nok er immune mot covid-19, vil viruset fortsette å mutere og være en risiko i samfunnet. Israel er i en unik situasjon ettersom det har vaksinert størst andel av befolkningen i verden.

Det betyr at landet ofte blir sett på som et slags laboratorium for hva som vil skje andre steder når en stor andel av befolkningen blir vaksinert.

Problemet landet sliter med nå, er likevel det motsatte av hva andre opplever. Mens land verden over har vanskelig med å få levert nok vaksine, er Israels problem at antallet som tar vaksine, er bremset kraftig opp. Det er til tross for at den er tilgjengelig for alle over 16 år.

– Mer enn en million voksne er ikke vaksinert. I hele verden venter folk på vaksine. Her venter vaksinen på folk, sa statsminister Benjamin Netanyahu nylig.

Lister over uvaksinerte

Han legger mye av skylden for vaksineskepsis på falske meldinger i sosiale medier. Myndighetene har derfor startet en storstilt aksjon for å bekjempe nettopp det. Men det er ikke nok.

Onsdag vedtok parlamentet en lov som tillater myndighetene å lage lister med opplysninger om folk som ikke er vaksinert, skriver Haaretz. Listene skal inneholde navn, personnummer, adresse og telefonnummer på uvaksinerte israelere. Disse skal så deles med lokale myndigheter.

Hensikten er at disse personene så kan bli oppsøkt og forsøkt overtalt til å ta vaksine.

Listene har skapt en debatt om personvern. Flere medlemmer av Knesset stemte imot den nye loven.

Statsminister Benjamin Netanyahu gjør alt han kan for å få folk til å ta vaksine. Foto: Tal Shahar, Yediot Ahronot/NTB

For å hindre at private opplysninger skal komme på avveie eller bli misbrukt, skal få personer ha tilgang til listene. Disse må også skrive under på en spesiell taushetserklæring. I loven heter det at opplysningene ikke skal brukes for å hindre de uvaksinerte andre offentlige tjenester.

Folk som er blitt oppsøkt og forsøkt overtalt til å ta vaksine, skal kunne insistere på at opplysningene slettes og at de ikke blir oppsøkt igjen.

Vaksinepass

De omstridte listene er likevel bare et av flere tiltak som skal friste folk til å ta vaksine. Det viktigste hjelpemiddelet for forsiktig å åpne samfunnet opp igjen, er det som kalles et «grønt pass». Det er et vaksinebevis som bekrefter at personen har fått to doser vaksine og at det er gått minst en uke siden siste dose ble satt. Beviset varer i seks måneder.

Vaksinebeviset lagres i en app på telefonen. Pr. 21. februar kunne 3,2 millioner av landets 9,3 millioner innbyggere få et slikt bevis.

Når samfunnet nå åpner opp igjen etter tre nasjonale nedstengninger, er et slikt bevis en forutsetning for å kunne delta i alt som blir mulig. Det gjelder for eksempel utenlandsreiser, kulturarrangementer, treningssentre og å spise inne på restauranter.

– Du bestemmer selv om du vil være med på feiringen eller ikke, skrev landets helseminister Yuli Edelstein på Twitter.

Fotlenke for å overvåke karantene

Det ultraortodokse samfunnet i Israel har vært et stort problem. De har nektet å følge smittevernreglene og har vært mer skeptiske til vaksine. Det har skapt stor konflikt med det sekulære samfunnet.

Tilsvarende er det i arabiske nabolag. Der er det 20 prosentpoeng lavere vaksinering enn i samfunnet for øvrig.

Reglene for karantene for dem som kommer fra utlandet, er også blitt diskutert. Spørsmålet er hva som skal gjøres for å sikre at folk faktisk overholder karantenen. Bruk av fotlenke skal nå prøves ut som et alternativ til karantenehoteller. Det innebærer at folk kan oppholde seg i eget hjem med fotlenke i den pålagte karantenetiden som er 14 dager.

Ordningen beskrives som et pilotprosjekt.

Et alternativ som er blitt diskutert, er å overvåke folks telefoner i stedet. Det ble forkastet ikke minst fordi det er svært få i de ultraortodokse miljøene som bruker smarttelefon.