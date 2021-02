«Euroens redningsmann» rede til å lede Italia

Tidligere sentralbanksjef Mario Draghi sier ja til å bli Italias nye statsminister. Hans nye samlingsregjering skal bestå av både politikere og eksperter.

Italias påtroppende statsminister Mario Draghi møtte pressen etter å ha godtatt mandatet fra presidenten fredag kveld. Foto: Yara Nardi/Pool photo via AP / NTB

NTB

Nå nettopp

Med det er regjeringskrisen, som har rådet i Italia siden midten av januar, avblåst.

Den tidligere sjefen for Den europeiske sentralbanken ESB har en stor oppgave foran seg med det hardt koronarammede landet. Italia har festet sin lit til å motta over 2.200 milliarder kroner i krisestøtte fra EU for å komme seg på beina igjen.

Draghi fikk 3. februar i oppdrag fra president Sergio Mattarella å danne en ny nasjonal samlingsregjering i Italia.

Siden har han hatt samtaler med partiene i nasjonalforsamlingen, og nesten alle lovet ham støtte. Dermed godtok den 73 år gamle økonomen formelt mandatet da han møtte presidenten i Roma fredag kveld.

Sentralbanksjef blir finansminister

Draghi ga samtidig Mattarella en liste over ministrene han vil ha i regjeringen. Her heter det at Luigi Di Maio fra den populistiske Femstjernersbevegelsen (M5S) forblir utenriksminister, mens sosialdemokratiske Roberto Speranza beholder jobben som helseminister.

Tidligere ESB-sjef Mario Draghi ankommer presidentpalasset i Roma fredag kveld. Foto: Andrew Medichini / AP / NTB

Daniele Franco, generaldirektør i den italienske sentralbanken som også Draghi i sin tid ledet, utpekes til ny økonomi- og finansminister. Samtidig ønsker Draghi at Marta Cartabia blir ny justisminister. Hun var inntil nylig leder for Italias grunnlovsdomstol.

Flest politikere

Alt i alt er det flere politikere enn teknokrater på Draghis liste over ministre.

Draghi skal tas i ed lørdag. Deretter ventes det at begge kamrene i nasjonalforsamlingen vil gi grønt lys i tillitsvotum i starten av neste uke.

Giuseppe Contes sentrum-venstre-koalisjon brøt nylig sammen som følge av intern uenighet om krisestøtte fra EU. Italia står ved en kritisk korsvei i kampen mot de helsemessige og økonomiske konsekvensene av pandemien, som har rammet landet spesielt hardt.

«Super Mario»

73 år gamle Draghi har fått æren for å redde euroen mens han ledet Den europeiske sentralbanken fra 2011 til 2019. Innsatsen ga ham tilnavnet «Super Mario».

Da Mattarella først ba ham om å danne regjering, skal Draghi ha vært skeptisk. Men gjennom de påfølgende samtalene sanket han overraskende stor støtte både fra Contes koalisjonspartnere og fra den høyrekonservative opposisjonen.