Pete Buttigieg blir Bidens transportminister – kalles en milepæl for amerikanske homofile

Joe Biden har valgt Pete Buttigieg (38) som transportminister. Han blir den første åpent homofile ministeren i USA noensinne.

Joe Biden og Pete Buttigieg konkurrerte om å bli demokratenes presidentkandidat, her i Texas i mars. Nå har Biden valgt Buttigieg som transportminister. Foto: Elizabeth Frantz / Reuters / NTB

34 minutter siden

Natt til onsdag bekrefter Biden at Buttigieg blir den første åpent homofile som noen gang har sittet i en amerikansk regjering.

– Denne nominasjonen er en milepæl i en kamp som har pågått i flere tiår for å sikre at LHBT-personer er representert i myndighetene på alle nivåer, sier Annise Parker, leder for organisasjonen Victory Institute.

Buttigieg og Biden konkurrerte tidligere i år om plassen som demokratenes presidentkandidat. Nå har valgets vinner Biden valgt Buttigieg som transportminister i sin påtroppende regjering. Det fikk nyhetsbyråene AP og Reuters bekreftet tirsdag kveld. Også CNN og andre medier meldte at Buttigieg lå best an i kampen om ministerposten.

Viktig rolle

Transportdepartementet har blant annet ansvaret for USAs motorveier, fly og tog. Det er ventet at departementet vil spille en viktig rolle i Biden-administrasjonens arbeid med å få USA ut av den økonomiske krisen i kjølvannet av koronapandemien.

Biden sier i en uttalelse at Buttigieg er en «patriot og problemløser som står for det beste av det vi er som nasjon».

– Jeg nominerer han til transportminister fordi denne posisjonen binder sammen så mange av det utfordringene og mulighetene som ligger fremfor oss, sier Biden.

– Jobber, infrastruktur, likeverd og klima er alle en del av transportdepartementet, som er ansvarlig for noen av våre mest ambisiøse planer for å bygge en bedre frrmtid, sa den kommende presidenten videre.

President Donald Trump har i flere år lovet at det vil komme en ny stor transportpakke, men det har ikke blitt noe av.

Joe Biden skal innsettes som president 20. januar. Foto: Patrick Semansky / AP / NTB

Snakker norsk

Joe Biden har tidligere sammenlignet Buttigieg med sin avdøde sønn, Beau.

– Det er det største komplimentet jeg kan gi et menneske. Og som Beau har han en ryggrad av jern, sa Biden på et valgkampstevne sammen med 38-åringen tidligere i år.

Med Buttigieg i ministerposten får USA også en norsktalende transportminister.

Buttigieg ble kjent i USA som «ordfører Pete» etter at han i åtte år fra 2012 til 2020 var ordfører i South Bend, Indiana. Han lærte seg norsk blant annet for å lese Bjørnstjerne Bjørnson, Sigrid Undset og Knut Hamsun.

Buttigieg tok i 2014 sju måneders pause fra sin ordførergjerning for å tjenestegjøre som etterretningsoffiser i Afghanistan. Han har vært gift med ektemannen Chasten Buttigieg siden 2018.

Jennifer Granholm er utpekt som USAs nye energiminister. Foto: Paul Sancya / AP / NTB

Flere utnevnelser på trappene

Tirsdag ble det kjent at Biden også har valgt elbil-entusiast og tidligere guvernør i Michigan Jennifer Granholm til USAs nye energiminister. Det opplyser kilder til avisen Washington Post og nyhetsbyrået AP.

Valget viser at Biden vil ha et departement som spiller en aktiv rolle i å håndtere klimakrisen, ifølge avisen.

Biden har også valgt Gina McCarthy til å lede den et ambisiøst klimaarbeid på hjemmebane. McCarthy, som tidligere har ledet miljødirektoratet EPA og arbeidet med Barack Obamas plan for ren energi, er nå aktuell som klimakoordinator i Det hvite hus.