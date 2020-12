FN: Situasjonen i Hviterussland blir stadig dårligere

Massearrestasjoner og anklager om tortur i Hviterussland gjør at FN roper varsku om situasjonen i landet.

FN er bekymret for den brutale behandlingen demonstranter i Hviterussland utsettes for fra sikkerhetsstyrker. Her fra protester 15. november. Foto: AP / NTB

NTB

4. des. 2020 12:23 Sist oppdatert nå nettopp

– De siste ukene har det vært en forverring av situasjonen, særlig med tanke på retten til å møtes fredelig, sa FNs høykommissær for menneskerettigheter Michelle Bachelet i FNs menneskerettighetsråd fredag.

Hun pekte blant annet på massearrestasjonene i forbindelse med protestene som har funnet sted over hele landet og sa at over 27.000 personer er blitt arrestert.

Bachelet opplyste at det også er kommet meldinger om at mange av de pågrepne blir utsatt for tortur.

Protestene har pågått siden Aleksandr Lukasjenko sikret seg en ny presidentperiode i valget i august. Demonstrantene hevder at fusk var årsaken til Lukasjenkos valgseier og krever at presidenten går av.