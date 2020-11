Joe Biden tar med seg to «førstehunder» inn i Det hvite hus

Donald Trump er den første presidenten på over 100 år som ikke har hatt kjæledyr i Det hvite hus. Joe Biden tar med seg sine to schæferhunder når han flytter inn i januar.

Joe Biden adopterte hunden Major fra en kennel for hjemløse dyr i 2018. Den påtroppende presidenten tar trolig med seg to hunder til Det hvite hus 20. januar. Foto: Stephanie Carter/AP/NTB

Joe Bidens hunder heter Champ (12) og Major (2). Den sistnevnte er adoptert fra en kennel for hjemløse hunder, noe som vekker stor begeistring blant dyrevenner over hele USA, skriver The New York Times.

Når Biden innsettes som USAs neste president 20. januar, gjenopptar han en tradisjon med kjæledyr i presidentboligen. Donald Trump takket nei til å få en hund i gave da han ble president i 2016, ifølge The Washington Post.

Trump har senere sagt at han ikke har tid til hund.

Obama-familiens hunder Bo (t.v.) og Sunny, ble to populære innslag på den tidligere presidentens sosiale medier-profiler. Foto: Pete Souza/REUTERS/NTB

Tvitrer om hundene

I motsetning til Trump har Joe Biden mange ganger vist seg som en ekte dyreelsker. Han har stadig tvitret om hundene sine.

«Noen amerikanere feirer #NationalCatDay, andre feirer #NationalDogDay», skrev han i en tweet. «President Trump feirer ingen av delene. Det sier mye. På tide igjen å få kjæledyr inn i Det hvite hus.»

Det hvite hus har i perioder fremstått som den reneste dyrepark. President Theodore Roosevelt eide katter og hunder, slanger, marsvin og en hane med ett ben, ifølge Jennifer B. Pickens, forfatter av boken Pets at the White House.

– Amerikanere har alltid hatt kjæledyr. Så Det hvite hus har alltid hatt kjæledyr, sa Pickens.

Obama hadde portugisiske vannhunder

President Barack Obama og familien hadde de portugisiske vannhundene Bo og Sunny som familiemedlemmer i Det hvite hus. De var høyt elsket, selv om Sunny en gang veltet en to år gammel gjest.

President Clinton hadde en sjokoladebrun labrador ved navn Buddy og en katt som het Socks. Mens John F. Kennedy fikk i sin tid den hvite hunden Pushinka, i gave fra Sovjet-lederen Nikita Khrusjtsjov.

President Kennedy fikk i sin tid hunden Pushinka, i gave fra Sovjet-lederen Nikita Khrusjtsjov. Foto: William J. Smith /AP/NTB

Et av de mest spesielle dyrene i Det hvite hus var en vaskebjørn ved navn Rebecca som var sendt til president Calvin Coolidge for å bli servert som Thanksgiving-middag. I november 1926 benådet president Coolidge vaskebjørnen og adopterte den.

– Kjæledyr gjør presidentskapet menneskelig og hjelper folk å forholde seg til eierne. Hunder gjør seg som koselig «tilbehør» og sørger for selskap når presidentene må ta tøffe beslutninger, sier Jennifer Pickens.