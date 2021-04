Lange køer utenfor puber og butikker – slik ser det ut når England åpner igjen

Britene letter på smitteverntiltakene og åpner for uteservering og shopping. Men britenes statsminister Boris Johnson har avlyst sin tur til puben.

I Oxford street fikk butikker og handlesentre åpne allerede klokken 7 mandag morgen. Likevel var det lange køer av handlelystne briter. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

Arnhild Aass Kristiansen

Nå nettopp

Dagen britene har ventet på, er her:

Etter over tre måneder med nedstengning åpnet mandag blant annet frisører, treningssentre, biblioteker igjen.

Det gjør også de engelske pubene – noe statsminister Boris Johnson gjorde et poeng av da han la frem planen for gjenåpningen av Storbritannia for en uke siden.

På grunn av prins Philips dødsfall har Johnson valgt å avlyse sitt pub-besøk. Men det er mange som ikke har gjort det samme.

Ifølge Sky News var det køer av øltørste utenfor flere puber allerede ved midnatt natt til mandag. Det til tross for at barer og restauranter foreløpig bare har åpnet for uteservering.

Britene får endelig gå på pub igjen. Her nytes øl på The Fox i London. Foto: HANNAH MCKAY, Reuters

Også i Cardiff i Wales var det lange køer da butikkene åpnet mandag. Foto: Adam Hale, PA/AP

Mange briter har også sett frem til å kunne gå i butikker igjen. Den siste tiden har det bare vært mulig å handle helt nødvendige varer, som mat og medisiner.

For å unngå trengsel åpnet flere butikker opp allerede klokken 7 mandag morgen.

Likevel var det lange køer i Londons legendariske handlegate Oxford Street.

Også i Wales får butikkene åpne igjen. Bilder fra Cardiff tyder på at det var etterlengtet også her.

Andre har prioritert å gå på spa. Eieren av Secret Spa Emily Ewart-Perks åpnet også dørene ved midnatt natt til mandag. Hun sier de ligger an til å doble omsetningen på selskapets beste dag noensinne.

Den britiske statsministeren har bedt folk om å oppføre seg ansvarlig nå som det åpnes opp. Det var mandag formiddag ennå ikke meldt om bråk i forbindelse med gjenåpningen.

En kvinne farger håret hos frisøren i Norwich. Britene kan for første gang på mange måneder gå til frisøren igjen. Foto: Joe Giddens / PA

Secret Spa i London åpnet for kunder fra midnatt mandag og ligger an til å få sin beste dag noensinne. Foto: Kirsty O'Connor / PA

Storbritannia har vært hardt rammet av pandemien. Så mange som 4, 3 millioner briter har vært smittet, og 127.000 er døde.

Britene har satset hardt på vaksinering, og over 60 prosent av den voksne befolkningen har fått sin første vaksinedose.

Også i Skottland, Wales og Nord-Irland trappes tiltakene ned – men ikke fullt så raskt som i England.

Statsminister Boris Johnson har lagt en plan der målet er full gjenåpning innen 21. juni. Neste nedtrapping i tiltakene i England vil trolig bli 17. mai.