Polske organisasjoner protesterer mot avsettelse av menneskerettskommissær

Over 120 polske organisasjoner protesterer i en felles uttalelse mot det de kaller en fiendtlig overtagelse av landets kommissær for menneskerettigheter.

En lang rekke organisasjoner protesterer etter at Polens forfatningsdomstol fastslo at landets menneskerettskommissær, Adam Bodnar, må forlate embetet sitt, selv om det ikke har vært mulig å utnevne en etterfølger. Foto: Czarek Sokolowski / AP / NTB

NTB

10 minutter siden

Uttalelsen kommer etter at landets forfatningsdomstol torsdag fastslo at Adam Bodnar må forlate vervet om tre måneder.

– Kjennelsen er enda et eksempel på at regjeringen tar grep om statsapparatet, undergraver demokratiet og går utenom grunnlovens bestemmelser, skriver organisasjonene, som inkluderer grupper som kjemper for menneskerettigheter, miljø og personvern.

Embetet er en uavhengig institusjon som skal ivareta enkeltpersoners borgerrettigheter og representerer dem i tvister med myndighetene. Kommissæren kan også kreve at enkelte statlige vedtak omgjøres.

Bodnar sitter på overtid etter at embetsperioden hans gikk ut i september. Nasjonalforsamlingen har ikke klart å enes om en etterfølger. Han ble innsatt rett før dagens regjering kom til makten. Han har bred støtte hos dagens opposisjon. Den har et lite flertall i senatet, mens regjeringen kontrollerer det andre kammeret i forsamlingen.

Kritikere mener de nå ser enda et skritt i regjeringspartiet PiS' forsøk på å ta kontroll over viktige institusjoner. Fjerningen av Bodnar betyr «slutten på en av de siste uavhengige mekanismene for å kontrollere den egenmektige regjeringen», sier Human Rights Watch om domstolens beslutning.