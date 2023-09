Da Portugal avkriminaliserte narkotika, virket det lenge som en suksess. Så gikk det galt.

PORTO (Aftenposten): Nå innrømmer arkitekten bak reformen at dagens politikk ikke lenger er et forbilde.

Narkotikabruk er blitt mer synlig i Portos bybilde de siste årene. Aftenposten ble tilbudt hasj i et av byens travle turiststrøk. Vis mer

Publisert: 15.09.2023 15:50

– Kom inn. Her er alle veldig hyggelige, sier Luis Miguel (49) før han tar et drag av pipen med kokain. Røyken fra kokain og heroin ligger tett i rommet. Senterlederen sier at vi ikke bør være her inne så altfor lenge.

Den hiv-smittede Miguel har vært gjennom flere behandlinger, men har aldri klart å være uten rusen i mer enn et par måneder om gangen. Hans eneste ønske er å bli rusfri før moren på 74 år dør.

– Narkotikaen har alltid vært sterkere enn meg, sukker Luis Miguel før han roser Portos nyeste tiltak.

Brukersenteret i Porto er et symbol på Portugals ruspolitikk. Rusavhengige skal ikke straffes, men få hjelp til behandling.

Portugal avkriminaliserte narkotika – også tunge stoffer som kokain og heroin – i 2001. Landet er av flere blitt trukket frem som et forbilde. Da Høyre ønsket å rulle ut en ny rusreform i 2021, dro daværende hel

seminister Bent Høie til Lisboa for inspirasjon. Før det var Ap-politikerne Knut Storberget og Anne-Grete Strøm-Erichsen i Lisboa for å lære om ruspolitikk.

Nå roper Portos ordfører varsko om Portugals lenge hyllede ruspolitikk. Og politiinspektøren advarer om tre farlig effekter.