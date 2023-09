Portugals ruspolitikk var et forbilde. Så gikk det galt.

PORTO (Aftenposten): Nå innrømmer arkitekten bak reformen at dagens politikk ikke lenger er et forbilde. Landets økonomiske utfordringer er blant faktorene som trekkes frem.

Narkotikabruk er blitt mer synlig i Portos bybilde de siste årene. Aftenposten ble tilbudt hasj i et av byens travle turiststrøk. Vis mer

Publisert: 15.09.2023 15:50 Oppdatert: 16.09.2023 14:09

Kortversjonen Portugal avkriminaliserte narkotika i 2001. I dag opplever landet flere negative konsekvenser, som økt narkotikabruk blant unge, økt inntak på offentlige steder, og økt organisert kriminell aktivitet knyttet til narkotikasalg.

Arkitekten bak den portugisiske rusloven, João Goulã, mener at manglende finansiering og nedskalering av tjenester har ført til dagens problemer. Han understreker at avkriminalisering av narkotika fungerer bare med riktige ressurser for behandling og ettervern.

Til tross for problemer anbefaler flere fortsatt avkriminalisering, men med strengere regulering, som å forby bruk av narkotika på bestemte offentlige steder. Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Vis mer

– Kom inn. Her er alle veldig hyggelige, sier Luis Miguel (49) før han tar et drag av pipen med kokain. Røyken fra kokain og heroin ligger tett i rommet. Senterlederen sier at vi ikke bør være her inne så altfor lenge.

Den hiv-smittede Miguel har vært gjennom flere behandlinger, men har aldri klart å være uten rusen i mer enn et par måneder om gangen. Hans eneste ønske er å bli rusfri før moren på 74 år dør.

– Narkotikaen har alltid vært sterkere enn meg, sukker Luis Miguel før han roser Portos nyeste tiltak.

Brukersenteret i Porto er et symbol på Portugals ruspolitikk. Rusavhengige skal ikke straffes, men få hjelp til behandling.

Portugal avkriminaliserte narkotika – også tunge stoffer som kokain og heroin – i 2001. Landet er av flere blitt trukket frem som et forbilde. Da Høyre ønsket å rulle ut en ny rusreform i 2021, dro daværende helseminister Bent Høie til Lisboa for inspirasjon. Før det var Ap-politikerne Knut Storberget og Anne-Grete Strøm-Erichsen i Lisboa for å lære om ruspolitikk.

Nå roper Portos ordfører varsko om Portugals lenge hyllede ruspolitikk. Og politiinspektøren advarer om tre farlig effekter.