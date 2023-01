Bolsonaro-tilhengere brøt seg inn i Brasils kongressbygning

Søndag stormet tusenvis av tilhengere av Brasils ekspresident Jair Bolsonaro kongressbygningen og presidentpalasset i hovedstaden Brasilia. Brasils president har signert et dekret som gir regjeringen spesiell fullmakter for å gjenopprette ro og orden.

Et stort antall Bolsonaro-supportere stormet søndag kongressbygningen i Brasília.

Den høyreradikale ekspresidentens tilhengere brøt søndag gjennom sperringer, klatret på takene, knuste vinduer og tok seg inn Brasils kongress, Høyesterett og presidentpalass.

Sikkerhetsstyrkene brukte først tåregass i det som var et mislykkede forsøk på å drive folkemengden tilbake.

– Demonstranter har knust vinduet nær inngangen til kongressen og tatt seg inn i bygningen, skrev en brasiliansk journalist på Twitter kort tid etter.

Lula erklærer føderal intervensjon

President Lula da Silva beskriver stormingen som barbarisk.

Lula, som er utenbys, beskriver gjerningspersonene som fascister og fanatikere og sier at alle de involvert vil bli funnet og straffet så hardt som loven tillater det.

President Lula da Silva har signert dekret som gjør at det kan brukes spesielle fullmakter for å gjenopprette ro og orden i Brasilia.

Han har samtidig signert et dekret der det erklæres føderal intervensjon i hovedstaden. Det gir regjeringen spesielle fullmakter til å gjenopprette lov og orden i Brasilia.

Avisen Globo melder i 22.30-tiden norsk tid, eller 17.30-tiden lokal tid, at Brasils sikkerhetsstyrker har kontroll over kongressen, høyesterett og presidentpalasset igjen.

I søndagens tale i Araraquara i delstaten São Paulo sa Lula videre at de som har «finansiert» opptøyene, vil bli funnet og straffeforfulgt.

En av dommerne i Brasils høyesterett, Alexandre de Moraes, beskriver hendelsene søndag som «terrorangrep» mot demokratiet.

Nekter å godta valgtap

Fungerende senatsleder Veneziano Vital do Rego sier til CNN Brasil at demonstrantene klarte å ta seg inn i bygningen før de ble slått tilbake av sikkerhetsstyrker.

Etterhvert tok de seg også in Planalto-palasset, kontoret til den brasilianske presidenten.

De tok seg også inn i høyesteretten, som ligger ved siden av kongressbygningen.

Ifølge kanalen samlet folkemengden seg først ved det militære hovedkvarteret, som ligger noen kilometer vest for kongressbygningen.

Demonstrantene nekter å godta at venstresidens Luis Inacio Lula da Silva er blitt landets nye president. Han ble tatt i ed for en uke siden etter å ha vunnet presidentvalget i fjor. Lula er for tiden i Araraquara i delstaten São Paulo og er ikke i fare, skriver CNN Brasil.

Historien gjentar seg

I sosiale medier florerer det med bilder fra angrepet, og mange av dem viser scener som minner om stormingen av Kongressen i USA for nøyaktig to år og to dager siden.

Da forsøkte tilhengere av daværende president Donald Trump å hindre at valget av etterfølgeren Joe Biden ble godkjent.

– Brasília har fått sin «Kongress-dag», skriver den brasilianske politiske kommentatoren Rodrigo Rangel på Twitter ifølge The Guardian.

Bolsonaro i Florida

Etter at han tapte presidentvalget 30. oktober, har det vært nærmest stille fra Bolsonaro. Han har fortsatt til gode å erkjenne valgnederlaget.

Jair Bolsonaro var en kontroversiell president i Brasil. Han tapte valget i oktober.

Den tidligere presidenten befinner seg nå i amerikanske Florida, og flere eksperter har spekulert på om Bolsonaro frykter rettsforfølgelse dersom han blir i Brasil etter at hans immunitet som president utløper, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Samfunnsgeograf og forfatter Torkjell Leira viser til at det er flere saker i rettsvesenet mot den avgåtte presidenten og hans familie, men at de har stått stille av flere årsaker.

– Mange er blitt stoppet av riksadvokat Augusto Aras, som er utpekt av Bolsonaro selv. Mange analytikere regner med at Brasil nå får en ny riksadvokat, utpekt av Lula, og da er det større sannsynlighet for at sakene tas opp i rettsvesenet, sa han til NTB tidligere i uken.

Fordømmes internasjonalt

Angrepet fordømmes internasjonalt. Statsminister Johans Gahr Støre (Ap) sier at «vi fordømmer angrepene på Brasils demokratiske institusjoner».

USASs utenriksminister Antony Blinken ber om at angrepene tar slutt umiddelbart.

– President Biden følger situasjonen tett, og vår støtte til Brasils demokratiske institusjoner er urokkelig. Brasils demokrati skal ikke rystes av vold, sier USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan på Twitter søndag.

– Brasils regjering har vår fulle støtte i møte med dette feige og sjofle angrepet på demokratiet, sier Chiles president Gabriel Boric.

– Fascismen har bestemt seg for å arrangere et kupp. Det haster for OAS (Organisasjonen av amerikanske stater) å møtes hvis den ønsker å fortsette å leve som en institusjon, sier Colombias president Gustavo Petro.

– Vi fordømmer kategorisk angrepet på Brasils kongress og oppfordrer til umiddelbar tilbakevending til demokratisk normalitet, sier Spanias statsminister Pedro Sánchez.

Chiles president Gabriel Boric sammen med Brasils president Lula da Silva 2. januar.

– I kjølvannet av hendelsene i Brasil uttrykker vi fulle støtte til president Lulas administrasjon, som er valgt av folket. Vi avviser ethvert forsøk på angrep mot demokratiske institusjoner, fastslår Mexicos utenriksminister Marcelo Ebrard.

EU-president Charles Michel fordømmer i sterke ordelag stormingen.

– Min absolutte fordømmelse av angrepet på de demokratiske institusjonene i Brasil, skriver Michel på Twitter.

– Full støtte til president Lula da Silva, demokratisk valgt av millioner av brasilianere i rettferdige og frie valg, skriver han videre.

Det kom til rene gatekamper mellom demonstrantene og politiet i Brasilia.

Forsker: Kommer til å få omfattende konsekvenser

Stormingen gir næring til den allerede spente situasjonen i landet, ifølge Brasil-forsker.

– Dette vil få vidtrekkende politiske konsekvenser. Alle tror det er en gjentakelse av det som skjedde i USA, sier forsker Torsten Wetterblad ved Stockholms universitet til TT

Wetterblad, som har forsket på Brasil i en årrekke, understreker at de ulike protestene mot den nye presidenten Lula da Silva har pågått helt siden han vant valget mot Jair Bolsonaro i oktober.

Også i desember var det sammenstøt mellom politi og Bolsonaro-tilhengere i Brasil.

– Stormingen er en naturlig fortsettelse av alle protestene og aksjonene som har pågått. Allerede den første uken ble biltrafikken stanset på større veier. Folk har samlet seg utenfor militære anlegg og oppfordret det militære til å gripe inn, sier han.

Lula da Silva ble tatt i ed som president første nyttårsdag. Bolsonaro reiste kort tid før maktskiftet til Florida i USA.

– Politisk er det selvsagt mer alvorlig nå som Lula er tatt i ed. Det er stor symbolikk i det man prøver å gjøre nå. Brasil er en veldig splittet nasjon, og presidentvalget var veldig jevnt, sier Wetterblad.