Bolsonaro-tilhengere har brutt seg inn i kongressbygninger

Tilhengere av ekspresident Jair Bolsonaro har brutt gjennom sperringene og tatt seg inn i departementer og kongressbygningen i Brasília, viser video fra stedet.

Et stort antall Bolsonaro-supportere stormet søndag kongressbygningen i Brasília.

08.01.2023 20:20 Oppdatert 08.01.2023 20:42

Demonstranter gikk også inn på parkeringsplassen ved presidentens kontor like ved, ifølge CNN Brasil, men president Luis Inacio Lula da Silva befinner seg for tiden ikke i hovedstaden.

Den høyreradikale ekspresidentens tilhengere brøt søndag gjennom sperringene som var satt opp rundt parlamentsbygningene og tok seg inn på området, rapporterer nyhetsbyrået AFPs fotograf.

– Demonstranter har knust vinduet nær inngangen til kongressen og tatt seg inn i bygningen, skriver en brasiliansk journalist på Twitter kort tid etter.

Bilder inne fra kongressbygningene viser at tilhengerne har knust seg gjennom vinduer.

Nekter å godta valgtap

Fungerende senatsleder Veneziano Vital do Rego sier til CNN Brasil at demonstrantene har klart å ta seg inn i bygningen. I tillegg forsøkte demonstrantene å ta seg inn i Planalto-palasset, kontoret til den brasilianske presidenten, ifølge Rego.

TV-kanalen Globo skriver at demonstranter også skal ha forsøkt å ta seg inn i bygget til høyesteretten, som ligger ved siden av kongressbygningen.

Ifølge kanalen samlet folkemengden seg først ved det militære hovedkvarteret, som ligger noen kilometer vest for kongressbygningen.

Demonstrantene nekter å godta at venstresidens Luis Inacio Lula da Silva er blitt landets nye president. Han ble tatt i ed for en uke siden etter å ha vunnet presidentvalget i fjor. Lula er for tiden i Araraquara i delstaten São Paulo og er ikke i fare, skriver CNN Brasil.

Dette bildet viser at demonstranter også har tatt seg inn i presidentpalasset i b

Historien gjentar seg

I sosiale medier florerer det med bilder fra angrepet, og mange av dem viser scener som minner om stormingen av Kongressen i USA for nøyaktig to år og to dager siden.

Da forsøkte tilhengere av daværende president Donald Trump å hindre at valget av etterfølgeren Joe Biden ble godkjent.

– Brasília har fått sin «Kongress-dag», skriver den brasilianske politiske kommentatoren Rodrigo Rangel på Twitter ifølge The Guardian.

Bolsonaro i Florida

Etter at han tapte presidentvalget 30. oktober, har det vært nærmest stille fra Bolsonaro. Han har fortsatt til gode å erkjenne valgnederlaget.

Jair Bolsonaro var en kontroversiell president i Brasil. Han tapte valget i oktober.

Den tidligere presidenten befinner seg nå i amerikanske Florida, og flere eksperter har spekulert på om Bolsonaro frykter rettsforfølgelse dersom han blir i Brasil etter at hans immunitet som president utløper, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Samfunnsgeograf og forfatter Torkjell Leira viser til at det er flere saker i rettsvesenet mot den avgåtte presidenten og hans familie, men at de har stått stille av flere årsaker.

– Mange er blitt stoppet av riksadvokat Augusto Aras, som er utpekt av Bolsonaro selv. Mange analytikere regner med at Brasil nå får en ny riksadvokat, utpekt av Lula, og da er det større sannsynlighet for at sakene tas opp i rettsvesenet, sa han til NTB tidligere i uken.