Person pågrepet i Tyskland for å ha planlagt terrorangrep med biologiske våpen

En 32 år gammel mann er pågrepet i Tyskland, mistenkt for å ha planlagt en terrorhandling med biologiske våpen. Det melder tysk politi.

Mannens hjemsted ble gjennomsøkt av spesialstyrken, ikledd beskyttelsesdrakter.

08.01.2023 09:35

Personen er mistenkt for å ha skaffet seg giftstoffene cyanid og ricin ricinEt giftig protein som finnes i ricinusplanten. Det finnes ingen behandling mot giften, og den regnes som et biologisk våpen. til bruk i en terrorhandling, ifølge en uttalelse fra tysk påtalemyndighet tidlig søndag morgen.

32-åringens bopel i Münster ble gjennomsøkt av spesialstyrken lørdag kveld. For å kamuflere seg, kjørte de til stedet i brannbiler, skriver den tyske avisen Bild. Den pågripende mannen er iransk statsborger.

Alvorlig voldshandling

Et stort område ble sperret av. Politi, brannvesen og redningsarbeidere var tungt til stedet. Nødetatene hadde alle på seg beskyttelsesdrakter, skriver den tyske avisen Frankfurter Allgemeine Zeitung.

– Personen er mistenkt for å ha forberedt en alvorlig voldshandling som ville vært farlig for samfunnet, sier påtalemyndigheten.

Også en annen person er i politiets varetekt. Politiet opplyser ikke om giftstoffene faktisk ble funnet i søket, men skriver at de har sikret bevis som vil gjennomgås.

Det er foreløpig ikke avgjort om 32-åringen skal møte i retten. Dette avhenger av videre undersøkelser og bevisene som er funnet, skriver Bild.

Videre undersøkelser vil avgjøre om 32-åringen fremstilles for retten.

Svært giftig

Ricin er inkludert i krigsvåpenlisten under «biologiske våpen», ifølge Robert Koch Institute. Infeksjonssykdommer brukt som våpen, blir likevel sett på som mer skremmende enn effektfullt, skriver Massachusetts Institute of Technology.

Ricin er et av de mest giftige biologiske midlene. Den er ikke smittsom, men man kan bli utsatt for giften gjennom svelg og inhalering, skriver Centers for Disease Control and Prevention.