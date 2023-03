Verden Nobels fredspris Tidenes verste tabbepris, kalles den. Det toppet seg da begge vinnerne sa nei. Da Henry Kissinger og Le Duc Tho fikk en av historiens mest omstridte fredspriser, visste allerede Nobelkomiteen at «fredsavtalen» i Vietnam ikke virket.

11.03.2023 11:16

50 år etter tildelingen av prisen er dokumentene i saken gjort tilgjengelige. De kaster lys over det som kanskje er den største tabben i fredsprisens historie.

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Henry Kissinger og den vietnamesiske diplomaten Le Duc Tho fikk fredsprisen for en våpenhvileavtale mellom Nord-Vietnam og USA som de inngikk i januar 1973, etter nesten 20 år med krig i Vietnam. Våpenhvileavtalen ble brutt nesten med en gang. For fredsprisen for 1973 førte til alt annet enn fred. Den blodige krigen i Vietnam fortsatte for fullt. I Norge førte prisen til politisk oppvask.

The New York Times skrev på lederplass om «The Nobel War Prize». Den amerikanske diplomaten George W. Ball sa at «nobelkomiteen må ha humoristisk sans».

Hvordan gikk det så galt?

