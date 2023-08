Her er Trumps seks antatte medsammensvorne

Tiltalen mot Donald Trump beskriver seks medsammensvorne. Dette er det vi vet om de seks.

Donald Trump avviser fremdeles alle anklagene mot seg. Han hevder han er offer for en politisk motivert hekseprosess. Vis mer

Ekspresident Donald Trump ble tirsdag tiltalt for Ä ha forsÞkt Ä omgjÞre presidentvalget i 2020. Han mÞter trolig selv nÄr det fÞrste rettsmÞtet etter tiltalen starter i kveld, klokken 22 norsk tid.

Tiltalen beskriver seks medsammensvorne, som skal ha hjulpet Trump.

De er ikke blitt tiltalt, men risikerer ifÞlge amerikanske medier Ä bli tiltalt pÄ et senere tidspunkt. De seks er ikke navngitt i tiltalen mot Trump. Men fem av dem kan identifiseres ut fra tiltalen, skriver flere amerikanske medier, blant annet The Washington Post og The Wall Street Journal.

Her er de seks – og det man vet om deres rolle:

Rudy Giuliani «Medsammensvorne nummer 1»: Trumps personlige advokat og tidligere politiker. Ble kjent som ordfÞrer i New York under terrorangrepet 11. september 2001.

Tiltalen beskriver «medsammensvorne nummer 1» som en advokat som var villig til Ä spre det han visste var falske anklager. IfÞlge tiltalen var han villig til Ä forfÞlge strategier som resten av teamet i Trumps valgkampapparat ikke ville fÞlge opp.

IfĂžlge amerikanske medier dreier dette seg om Rudy Giuliani.

Den tidligere statsadvokaten ble kjent verden over som ordfÞrer i New York fra 1994 til desember 2001. Det var sÊrlig etter terrorangrepet 11. september 2001 at Giuliani ble verdenskjent og enormt populÊr. «Amerikas ordfÞrer» ble blant annet kÄret til à rets person av bladet Time.

Da Trump forsÞkte Ä fÄ omgjort valgresultatet etter nederlaget i 2020, var Giuliani i front med Ä fremme falske juridiske pÄstander om valgfusk i viktige vippestater, som Michigan og Georgia, ifÞlge tiltalen. Privat skal han ha erkjent at han ikke hadde noen bevis for pÄstandene.

Flere av pÄstandene han la frem skal ha fÄtt andre ansatte i Trumps valgkampapparat til Ä bli bekymret. Blant annet skal en valgkampansatt ha sendt Giuliani en e-post der vedkommende skriver at en av advokatens pÄstander om feiltelling av stemmer «bare er feil» og at de ikke kan forsvare det.

Giuliani selv avviser anklagene.

– Tiltalen fremstiller det som kriminelt Ă„ tĂžrre Ă„ stille spĂžrsmĂ„l om valgresultatet, heter det i en uttalelse fra hans talsperson, Ted Goodman til Washington Post.

John Eastman Republikansk politiker og advokat. Tidligere professor ved Chapman University School of Law.

Den andre av Trumps angivelige medsammensvorne er ifĂžlge amerikanske medier John Eastman. Eastman er advokat og tidligere professor i konstitusjonell rett.

IfÞlge tiltalen sto han bak og prÞvde Ä fÄ gjennomfÞrt enspesiell strategi. Den gikk ut pÄ Ä utnytte visepresident Mike Pences seremonielle rolle i utnevnelsen av den nye presidenten. MÄlet var Ä blokkere for Joe Bidens valgseier.

Eastman fremmet pÄstanden om at Pence selv kunne avvise opptellingen av valgdelegater i Kongressen 6. januar 2021. Valgdelegatene er utsendinger fra de ulike delstatene, som i Kongressen skal avgi sine stemmer til den kandidaten som har vunnet den enkelte delstaten. Disse valgdelegatenes stemmer skulle til slutt telles opp og godkjennes i Kongressen den 6. januar.

I tiltalen stÄr det at han ogsÄ pÄsto at Biden vant i Georgia. Han hevdet at 66.000 personer som ikke var gamle nok fikk stemme og at flere tusen straffedÞmte fikk stemme i strid med loven.

Overfor Wall Street Journal avviser Eastmans advokat Charles Burnham alle anklagene. Han sier tiltalen er et misvisende forsÞk pÄ Ä konstruere anklager mot Trump og kaste illevarslende mistanker mot hans nÊre rÄdgivere.

Sidney Powell Advokat

Sidney Powell pekes av amerikanske medier ut som den tredje medsammensvorne. I tiltalen beskrives hun som en advokat, hvis grunnlÞse anklager om valgfusk ble omfavnet av Trump i offentligheten. Samtidig skal han privat ha erkjent at hennes pÄstander hÞrtes helt sprÞ ut.

Hun ble en del av Trumps advokatlag kort tid etter valget, men ble etter en stund kastet ut av Giuliani. Hun la blant annet frem grunnlÞse pÄstander om at maskinene som talte opp stemmene var rigget til fordel for Biden, noe hun fortsatte med ogsÄ etter at hun ikke var en del av det Trumps juridiske lag.

Jeffrey Clark Advokat og ansatt i justisdepartementet.

Fjerdemann pÄ listen er den amerikanske advokaten Jeffrey Clark, som jobbet i justisdepartementet. I tiltalen stÄr det at Clark har brukt justisdepartementet til Ä prÞve Ä starte falske valg-etterforskninger, samt pÄvirke lovgivere i delstatene med det han visste var falske anklager om valgfusk. Han skal ogsÄ ha foreslÄtt Ä sende et brev til flere «vippestater vippestaterDelstater i USA der ingen kandidater eller partier kan regne med et sikkert flertall. Motsatte av "vippestat" er "sikker stat", der kandidatene eller partiet har et sikkert flertall.», for Ä be dem sende Trump-vennlige valgdelegater til Kongressen.

Da han brukte justisdepartementet til Ä prÞve Ä starte etterforskning, skal han ha foreslÄtt Ä erstatte justisministeren, sin davÊrende sjef, sÄ han selv kunne ta over rollen, ifÞlge vitnemÄl som kom frem under Kongressens undersÞkelser av hendelsene 6. januar. Dette skal ha fÞrt til bekymringer i departementet, og en situasjon der alle truet med Ä gÄ av om Clark ble innsatt som justisminister.

Jeffrey Clark avviser planen om Ă„ erstatte sin egen sjef og sier all kommunikasjon etter valget var lovlig.

Kenneth Chesebro Advokat og kampanje-rÄdgiver for Trump

Den 5. angivelige medsammensvorne, Kenneth Chesebro, er advokat i tillegg til kampanje-rÄdgiver for Trump. Han betegnes som hjernen bak komplottet som gikk ut pÄ Ä sende falske, Trump-vennlige valgdelegater til Kongressen 6. januar.

IfÞlge The Washington Post skal Chesebro fÞrst ha delt strategien med en venn som ogsÄ representerer Trump-kampanjen i delstaten Wisconsin, fÞr han videre koblet seg opp med Eastman, Giuliani og Trump-rÄdgiver Boris Epsheteyn for Ä utvide strategien til seks andre stater.

Chesebros idé var at alle de seks statene sammen skulle sende inn falske valgdelegater slik at «noen» i Kongressen kunne argumentere for at de falske valgdelegatene ogsÄ skulle bli talt opp. Chesebro har ikke kommentert pÄstandene, ifÞlge The Washington Post.

En politisk konsulent

Den siste medsammensvorne som tiltalen beskriver, er en politisk konsulent. Amerikanske medier har ennÄ ikke en sikker identifikasjon pÄ hvem han er, men ut fra omtalen av ham, mener New York Times det trolig er snakk om en mann ved navnet Boris Epshteyn.

Epshteynvar var strategisk rÄdgiver i Trumps presidentkampanje i 2020. Hans advokater har ikke villet svare pÄ pÄstanden fra avisen.

I tiltalen stÄr det at vedkommende skal, slik som Chesebro, ha «bidratt til Ä legge en plan for Ä sende inn falske valgdelegater for Ä hindre godkjennelsen av valgresultatet i Kongressen».

Konsulenten skal ha sendt den fÞrste medsammensvorne, Giuliani, en e-post med en liste over advokater i de seks andre statene som kunne bistÄ med forsÞket.

Hen sies ogsÄ Ä ha bidratt til Ä bekrefte telefonnummeret til seks senatorer, som de medsammensvorne mente kunne hjelpe til med Ä utsette bekreftelsen pÄ Bidens valgseier, stÄr det i tiltalen.