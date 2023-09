– Er han full, tordnet Polens diplomat. En europeisk konflikt får Putin til å smile.

Publisert: 21.09.2023 19:00

Kortversjonen Konflikten mellom Polen og Ukraina dreier seg om ukrainsk eksport av korn gjennom landet.

Økt eksport av ukrainsk korn får skylden for fall i kornprisene i Øst-Europa. Denne situasjonen har eskalert til at Polen har varslet de vil stoppe våpenstøtte til Ukraina.

– Noen i Europa løper Moskvas ærend.

Det sa den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj fra FNs talerstol onsdag. Uttalelsen er den siste i en lang rekke retoriske utfall mellom Polen og Ukraina. Nå nevnte ikke Zelenskyj Polen ved navn, og torsdag snakket landbruksministerne sammen. Likevel, siden fredag har beskyldningene haglet mellom de to landene.

Som da Ukrainas handelsansvarlig mandag sa at de ville klage naboland inn til Verdens handelsorganisasjon (WTO). Og den polske diplomaten reagerte sporenstreks:

– Er han full? utbrøt han til Politico.

Polen har vært en av Ukrainas aller viktigste støttespillere. Nå sier de at de skal slutte å sende våpen til det krigsherjede landet.

Hva er det som skjer? Og hvorfor er krangelen gode nyheter for Putin?

Hvorfor krangler Ukraina og Polen?

Ukraina er et kornland. Inntektene fra salg av korn ut fra Svartehavet har derfor vært viktig for landets økonomi.

Det vet Russland og Vladimir Putin. Da han gikk til storangrep for 18 måneder siden, var det derfor et mål å blokkere muligheten for å frakte korn ut i Svartehavet fra Ukraina.

Det fant EU tidlig en løsning på. Gjennom veikorridorer i nabolandene får Ukraina frakte kornet sitt ut i verden – og inn kommer uvurderlige inntekter.

Så langt så bra. Det har ikke vært voldsomme reaksjoner på frakten gjennom landene og ut i verden. Men avtalen har også et annet aspekt: Muligheten til å lagre det ukrainske kornet i transittlandene. Og dermed å utkonkurrere nabolandets korn på pris.

Det er, mildt sagt, ikke populært i transittlandene. Og det er særlig viktig akkurat i høst.

Hvorfor skjer det akkurat nå?

I vår falt kornprisen brutalt i Bulgaria, Ungarn, Polen, Romania og Slovakia. Det ukrainske kornet fikk skylden. I mai fikk derfor landene med seg EU på å begrense importen av ukrainsk korn til eget marked.

Fredag forrige uke opphevet EU forbudet. Reaksjonene i Polen, Ungarn og Slovakia var store. De sier de vil motsette seg opphevelsen.

Det var da Ukrainas Taras Katsjka varslet en klage til WTO. Og den polske diplomaten lurte på om han var full.

Tom Røseth er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole. Han mener det er to grunner til konflikten:

Russland: Det har vært en bevisst russisk strategi å begrense eksportmuligheten av ukrainsk korn. Valg i de aktuelle landene: Både Slovakia og Polen har valg i nær fremtid. I Slovakia kan en russiskvennlig kandidat bli statsminister. I Polen er regjeringspartiet Lov og orden svært opptatt av å sikre seg stemmene fra de polske bøndene.

– Jeg tror vi kommer til å se et standhaftig Polen frem til valget i oktober, sier Røseth, som mener konflikten bærer med seg en urovekkende utvikling.

Fakta Polens støtte til Ukraina Siden det russiske storangrepet i februar 2022 har Vesten støttet Ukraina militært, økonomisk og humanitært. Polen er rangert på plass nummer 8 i donasjoner. De har blant annet lovet 3 milliarder euro i militær støtte. Inkluderer man innsats med å ta imot flyktninger fra Ukraina, korrigert for landets BNP, er Polen det landet som bidrar mest. Kilde: Kiel-instituttet Vis mer

Hva kan konsekvensene bli?

Allerede har Polen varslet at de vil stoppe våpenstøtten til Ukraina. Det kommer på et tidspunkt da Ukraina skal forsøke å sette inn nådestøtet mot Russland i en motoffensiv som ikke har vært veldig vellykket.

Polske medier tror også at Ukraina kan svare med et importforbud på polsk frukt og grønnsaker. Politico tror konflikten kan utvikle seg til en handelskrig.

Røseth mener dette først og fremst er tegn på sprekker i den vestlige koalisjonen og støtten til Ukraina.

Det er særlig én person som er fornøyd med.

Hvem vinner på konflikten?

Kanskje vil den steile linjen sikre Lov og orden-partiet fortsatt makt i Polen. Men Røseth er klar på hvem som tjener mest på den europeiske konflikten.

– Det er Russland. Dette har jo vært en ønsket strategi fra russisk side. De ønsker å ramme Ukraina økonomisk og splitte samholdet i Vesten.

Han håper nå at EU og amerikanerne kan legge press på landene.

– Disse landene er gjensidig avhengig av hverandre for sikkerhet, så situasjonen er svært uheldig. De må rett og slett roe ned retorikken, sier Røseth.