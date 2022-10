Japan skal granske omstridt kirkesamfunn

Japans statsminister har beordret granskning av Den forente familie etter at attentatet mot eksstatsminister Shinzo Abe rettet nytt søkelys mot kirkesamfunnet.

Japans regjering har beordret granskning av trossamfunnet Den forente familie. Attentatet mot landets tidligere statsminister Shinzo Abe i juli førte til at det ble rettet nytt søkelys mot kirken, som har tette bånd til Abes parti LDP.

NTB-AFP

12 minutter siden

Det nyreligiøse kirkesamfunnet ble stiftet av Moon Sun-myung i 1954 og er også kjent som Enhetskirken og Moon-sekten.

Abe, Japans lengstsittende statsminister, ble drept på åpen gate under en tale i juli. Mannen som er mistenkt for drapet, Tetsuya Yamagami, hevder han skjøt den tidligere statsministeren på grunn av angivelige koblinger til Den forente familie.

Mannens mor skal ha donert store pengesummer til kirkesamfunnet, noe som ødela familiens økonomi.

Avsløringene om båndene mellom LDP og kirken og kritikk av dens metoder har svekket statsminister Fumio Kishidas posisjon.

Svekket Kishida

Kirken nekter for å ha gjort noe galt, men en rekke tidligere medlemmer har kritisert kirkens metoder, og regjeringspartiet LDPs koblinger til den svært konservative kirken har fått mye oppmerksomhet. Det har svekket statsminister Fumio Kishida betydelig.

Om lag halvparten av partiets folkevalgte har koblinger til trossamfunnet. Kishida har lovet å kutte alle bånd, men mange japanere ønsker en bedre forklaring om hvordan kirken kan ha påvirket partiets politikk.

I august måtte sju ministre fratre sine stillinger på grunn av bånd til sekten.

Keiko Nagaoka, Japans statsråd for utdanning, kultur, sport og teknologi, sa til journalister mandag at Kishida har instruert henne til å åpne granskning og at denne vil begynne umiddelbart.

Det ventes at Kishida selv snakker om saken senere mandag. Lokale medier skriver at granskningen har som mandat å finne ut av om kirken har handlet i strid med sin status som religiøs gruppe og virket skadelig for folks ve og vel.

Mulig oppløsningsordre

Granskningen kan ende i en ordre om oppløsning for kirken i tråd med lovverket for religiøse samfunn. I så fall vil kirken miste skattefritakene den har rett på som trossamfunn, men den vil kunne fortsette driften.

Kun to religiøse grupper har fått en slik oppløsningsordre i Japan, ifølge lokale medier, blant dem dommedagssekten Aum Shinrikyo, som sto bak et nervegassangrep på undergrunnen i Tokyo i 1995

Den andre gruppen svindlet medlemmene. Regjeringen skal etter sigende være skeptisk til å utstede en slik ordre mot Enhetskirken av hensyn til religionsfriheten.