Bekrefter at Titan er funnet og alle fem ombord er døde

Den amerikanske kystvakten bekrefter at vrakrestene de har funnet er fra undervannsfartøyet Titan.

Kystvakten har drevet søk etter ubåten siden den ble meldt savnet søndag. Vis mer

Saken oppdateres

Torsdag kveld klokken 20.30 ble det bekreftet at vrakrestene er fra Titan. En fjernstyrt ubåt som opereres fra et canadisk skip skal ha gjort funnet.

Kontreadmiral John Mauger i den amerikanske kystvakten har ledet letearbeidet. Klokken 21.00 norsk tid stilte han på en pressekonferanse i Boston. Han bekreftet at det er funnet flere vrakrester som eksperter sier viser at ubåten har implodert.

De fant først deler av Titans trykkammer og deler av baugen.

Etter hvert har de funnet store deler av båten. Det meste tyder på en «katastrofal implosjon», som åpenbart vil ha ført til at alle ombord døde øyeblikkelig.

Han sier at de dødes familie ble varslet med det samme.

– Jeg håper at de finner trøst i at vi har fått klarhet i dette, sier han.

Vrakrestene ble funnet rundt 500 meter fra Titanics baug.

De fjernstyrte kjøretøyene vil fortsette å lete etter flere rester, sier han.

Dette var en utrolig komplisert operasjon, sier han om letingen.

De fjernstyrte kjøretøyene leter på over tre kilometers dyp. En ekspert som var med på letingen sier at det ikke ligger vrakrester fra Titanic i området, og at bunnen er ganske flat og oversiktelig.

Admiral Mauger sa at Kystvakten hadde klart å samle imponerende mye avansert utstyr på kort tid. Flere land deltok med utstyr og ekspertise.

Mauger fikk spørsmål om muligheten for å finne levninger av de døde.

Da gjentok han at letingen fortsetter, men at det er svært vanskelig å operere i området.

Foreløpig er det for tidlig å si noe om årsaken til havariet. Funnstedet svekker teorien om at ubåten kolliderte med Titanic.

På spørsmål om når og hvorfor ulykken skjedde, sier kontreadmiralen at det er tidlig å si. Det er svært vanskelig å lete på så dypt vann, så langt fra land. Han sier det er ingen ting som tyder på at fartøyet imploderte etter at redningsaksjonen ble startet.



Titan var på størrelse med en stor varebil og hadde fem mennesker om bord da den ble meldt savnet sist søndag. Ifølge selskapet som opererer båten hadde den surstoff til 96 timer. Derfor ble det regnet som avgjørende å finne farkosten før torsdag morgen.

Titan var på vei ned til vraket etter Titanic. Dette skipsvraket ligger på 3800 meters dybde. Titanic sank i april 1912.

Bildene viser Shahzada Dawood (48), Sulaiman Dawood(19), Paul-Henry Nargeolet (73), Stockton Rush (68) og Hamish Harding (58).

Disse var ombord i ubåten

Den franske eventyreren Paul-Henry Nargeolet (73). Tidligere dykker for den franske marinen. Var på den første ekspedisjonen til Titanic i 1987, to år etter vraket ble funnet.

Den britiske eventyreren og milliardæren Hamish Harding (58). Harding har tidligere vært på flere ubåtekspedisjoner og blant annet besøkt Challenger-dypet, det dypeste kjente stedet i verdenshavene.

Den pakistanske forretningsmannen Shahzada Dawood (48).

Dawoods sønn Sulaiman (19). «Vi ber til Allah om at de to familiemedlemmene kommer trygt hjem», heter det i uttalelsen fra familien, ifølge CNN.

Stockton Rush (68). Grunnlegger av og administrerende direktør i OceanGate, selskapet står bak ekspedisjonen. Utdannet pilot.

Titan tok turister ned til vraket. De betalte 2,5 millioner kroner hver.

Pessimistisk ekspert

Bo Rask er tidligere sjef for det svenske ubåtvåpenet. Han sa allerede tirsdag at det var minimalt håp om å berge opp de fem.

Rask regnet det som sannsynlig at båten hadde implodert, det vil si blitt presset sammen av trykket og knust til småbiter.

Og selv om redningsmannskapene skulle funnet den med levende mennesker ombord, mener Rask at det ville vært nær umulig å få dem til overflaten.

– Det vil jeg hevde at ikke er mulig. Dels på grunn av at det er ekstremt dypt. Først måtte man funnet båten, det er vanskelig i seg selv med en kupert bunn, sa han til Aftonbladet.

– Om man finner den, må man gå ned med en annen farkost. Har den satt seg fast, må man prøve å løsne den.

Han sier at båten kan berges med en wire, eller ved at man fester «flyteputer» til skroget. Men han la til at det er et marerittscenario, med tanke på dybden.

Håpet i det lengste

Sidonie Nargeolet er datter av havforskeren Paul-Henri Nargeolet (77). Han var ombord i Titan. Hun sa til Reuters tidlig torsdag kveld at hun fortsatt håpet å treffe faren igjen.

– I perioder har jeg et sterkt håp. Da går det greit, jeg har mye håp. I andre perioder forsvinner håpet, og det er vanskelig å gå gjennom, sa hun.

Uansett trøstet hun seg med at faren var «der han elsket å være».

Paul-Henri Nargeolet har vært nede ved vraket 30 ganger, etter det første besøket i 1987. Datteren sier at vraket av Titanic har vært en slags besettelse for ham.