Da presidenten nektet å betale 26 milliarder kroner, mistet hun en venn. – Vi driver ikke lenger med dollardiplomati, sier ambassadør.

Listen over land som anerkjenner Taiwan, er nede i 14. Nå håper Norge at landet likevel kan delta på et viktig møte til våren.

Taiwans president Tsai Ing-wen er for tiden på reise i USA, Guatemala og Belize. Her besøker hun taiwanere i New York torsdag.

03.04.2023 21:17

– Hvem var det som sa det? Var det utenriksministeren?

President Tsai Ing-wen småsmilte og himlet spøkefullt med øynene. Noen hadde akkurat ropt «Taiwan nummer én!» mens hun sto i New York sammen med en stor gjeng og poserte foran pressefotografene.