Folkevandring mot Buckingham Palace. Folk fra hele verden vil vise sin respekt.

LONDON (Aftenposten): Blomsterhavet vokser utenfor monarkens bolig i London. Allerede i formiddag var det en flere hundre meter lang kø inn mot Buckingham Palace.

Fredag formiddag var det blitt en flere hundre meter lang kø med mennesker som ville legge ned blomster foran monarkens bolig i London.

Både briter, utlendinger bosatt i Storbritannia og turister flokket fredag til Buckingham Palace i London. Etter Elizabeth IIs død torsdag, er det ventet hundretusenvis av besøkende. Til palasset som var dronningens bolig gjennom 70 år.

Allerede i løpet av formiddagen fredag, var menneskemengden blitt så stor at politiet måtte sette inn flere tiltak for å holde orden. De satte opp sperringer og organiserte en kø for dem som ville komme frem til porten for å si et siste farvel.

Ned Constitution Hill, en av gatene som leder inn mot Buckingham Palace, hadde det ved titiden allerede bygget seg opp en flere hundre meter lang kø med mennesker. Langs de høye gjerdene foran palasset var det i løpet av morgentimene blitt lagt ned hundrevis, og antagelig tusenvis av blomster.

Britiske myndigheter tror antallet blomster kan bli så stort at det ikke vil være plass til dem foran Buckingham Palace.

Derfor står det skilt foran palassporten om at blomstene som legges ned, vil bli fjernet i løpet av 12 timer og lagt ned på en egnet plass i Green Park, som ligger rett ved slottet.

Folk kan også få anledning til å legge ned blomster i Hyde Park.

Torsdag kom meldingen om at dronning Elizabeth var død. Meldingen ble hengt opp på gjerdet til Buckingham Palace. Fredag formiddag var det begynt å bli lang kø opp mot palasset. Lisa Wood og barna Esra og Viggo kom til slottet. Barna hadde «kroner» fra 70-års jubileet, som de nå tok på seg igjen. Jen de Mendonca og datteren Ottilie var blant de mange som la ned blomster ved slottet.

En sterk person i krisetider

Det er en stille og sober stemning som preger menneskemengden foran Buckingham Palace. Det er få som gråter, men mange er tydelig preget av sterke følelser.

Alle Aftenposten har snakket med, har vært opptatt av at dronning Elizabeth har vært en alltid tilstedeværende og stabiliserende kraft i Storbritannia og i verden.

– Hun var en sterk person gjennom krisetider. Spesielt de siste årene har vært veldig tøffe for alle. Uansett hva man måtte mene om monarkiet, så kan man ikke nekte for at hun var et veldig sterkt og flott menneske, sier Laura Huff.

Hun er amerikaner, men bor i London og har britiske oldeforeldre.

– Jeg var her under feiringen av 70-årsjubileet. Hun har vært dronning hele livet mitt. Hun har vært en stabil del av dette landet gjennom 70 år.

At hun selv mistet bestemoren sin for et halvt år siden, gjør at hun føler det som særlig riktig å sykle til palasset og legge ned blomster denne fredags morgenen.

– Bestemoren min elsket dronningen, sier Laura, mens stemmen hennes brister i gråt.

– Så jeg tenkte jeg skulle komme hit for å si takk.

En konge med store sko å fylle

Dronningen døde i Balmoral Castle i Skottland. Familien tok avskjed med henne der. I løpet av fredag kommer kong Charles og dronning Camilla til London.

Det er nå han, som Charles III (73), som overtar som formelt statsoverhode i Storbritannia og en rekke andre land.

Alle Aftenposten har snakket med, mener han har meget store sko å fylle.

– Jeg vet ikke helt hvordan han kommer til å bli som konge. Han har mer sine egne meninger. Men han kommer til å klare seg fint, han har forberedt seg på dette hele livet, sier Amanda (39) fra London, som sammen med datteren Harper (6) la ned blomster foran slottet.

Hun mente det kommer til å bli litt rart å skulle ha en konge og ikke en dronning.

– Vi har hatt en dronning hele livet mitt, så det føles underlig å ha noe annet.

Amanda og datteren Harper la ned blomster til minne om dronning Elizabeth. Amanda mente det var underlig å tenke på at de nå hadde en konge og ikke en dronning.

Kong Charles har i over 50 år blitt omtalt som mannen som venter på å ta over jobben han har forberedt seg på hele livet. Underveis har han av mange briter blitt oppfattet som en litt spesiell person, som ikke alltid har vært så lett å like.

Ikke minst var det vanskelige ekteskapet med prinsesse Diana og den påfølgende skilsmissen en belastning. Likeså det mangeårige utenomekteskapelige forholdet til Camilla Parker Bowles, som nå er blitt dronning (Queen Consort).

Sjokkerte briter opplevde på 90-tallet at det ble lekket lydopptak der Charles fortalte Camilla at han gjerne skulle ha blitt gjenfødt som tampongen hennes.

Det har ikke britene glemt.

– Tenk deg at vi har fått en konge som drømte om å bli en tampong, sa kvinnen som satt ved siden av Aftenpostens reportasjeteam på en restaurant i London torsdag kveld.