Kanye West: – Jeg ser gode sider ved Hitler

En av verdens største artister vil bli president. Nå tilber han Adolf Hitler og sprer hat om jøder. Det vekker avsky.

Ye, tidligere kjent som Kanye West, var torsdag gjest hos Alex Jones og hans plattform Infowars. Der kom rapartisten med en rekke oppsiktsvekkende uttalelser.

Ole Alexander Saue Journalist

1. des. 2022 20:09 Sist oppdatert nå nettopp

Når selv alle konspirasjonsteoretikeres far, Alex Jones, synes du går for langt, bør det kanskje gå en alarmklokke.

Torsdag ble Kanye West, nå bare Ye, intervjuet av Jones. Ikledd en sort maske la West ut om alt han mener Adolf Hitler gjorde bra. Han langet samtidig ut mot jødene.

– Ser gode sider ved Hitler

Jones er en kjent amerikansk høyreradikal konspirasjonsteoretiker. Han driver nettstedet Infowars, som i en årrekke har spredt konspirasjonsteorier og falske nyheter.

West har vært i hardt vær over lengre tid etter flere utspill knyttet til rasisme og jøder. I programmet tok Jones ham i forsvar og påpekte at West tross alt hverken er Hitler eller nazist.

Det var da West avbrøt ham og la ut om alt det gode Hitler gjorde.

– Jeg ser gode sider ved Hitler, sa han blant annet.

– Han fant opp motorveiene og fant opp mikrofonen som jeg bruker som musiker. Du kan ikke si høyt at denne personen aldri gjorde noe bra. Det er jeg ferdig med. Jeg er lei av å sette folk i bås. Hvert menneske har brakt noe verdifullt til bordet. Spesielt Hitler, fortsatte West.

– Vi må slutte å disse nazistene

Da tok Jones til motbør og ville videre til reklamepausen. Jones rundet av med: – Jeg bare sier det, jeg liker ikke nazister.

– Jeg liker Hitler, svarte West.

Han fortsatte etter reklamepausen:

– Vi må slutte hele tiden å disse nazistene, sa West.

Midt under programmet tok West opp en rekke rekvisitter og begynte å imitere Benjamin Netanyahu med pipestemme. Han er Israels tidligere statsminister.

Netanyahu har kritisert at Donald Trump spiste middag med West og antisemitten Nick Fuentes forrige uke.

Les også Kritikken mot Donald Trump hagler fra hans egne. Men vil han bli president, trenger ikke det bety noe.

– Gjennomsyret antisemittisk

Wests besøk hos Jones omtales i en rekke medier. Blant annet britiske The Independent og musikkmagasinet Rolling Stones.

Aftenposten har ikke sett intervjuet i sin helhet.

NBC-journalisten Ben Collins kommenterer seansen slik på Twitter:

«Intervjuet er så gjennomsyret antisemittisk. Selv Alex Jones holder tilbake etter at West har brukt de siste minuttene på å anklage jøder for å være pedofile. "De fleste jøder er bra folk, men jeg er enig i at det er en jødisk mafia", sier Jones.»

Fordømmer West: – Ondskapsfull

Organisasjonen The Republican Jewish Coalition i USA fordømmer Wests uttalelser.

«Gitt hans Hitler-hyllest, er det ingen overdrivelse å si at han er en ondskapsfull fremmedhater som truer og krenker jøder på nazistisk vis», skriver de.

Drew Harwell fra The Washington Post skriver følgende på Twitter:

«Kanye West er på Infowars, sier han liker Hitler, kaller jøder pedofile og er så antisemittisk at selv Alex Jones forsøker å moderere ham».

Jones ble nylig dømt til å betale 473 millioner dollar i erstatning til ofrene for Sandy Hook-massakren for å påstå at skytingen var en bløff.

Middag med Trump

Kanye West var blant 2000-tallets aller største rapartister. Også da skapte han ofte bråk rundt seg. Men i disse dager er det hans politiske utspill som vekker oppsikt.

Forrige uke lanserte West sitt kandidatur til USAs presidentvalg i 2024. Samme uke spiste han middag med Donald Trump. Ifølge Trump var det fordi West trengte råd.

Middagen har skapt mye bråk for Trump. West hadde nemlig med seg den kjente 24-årige antisemitten Nick Fuentes.

Det har versert en rekke spekulasjoner rundt Wests mentale tilstand. På et albumcover i 2018 hevdet han at han var bipolar.