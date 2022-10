Zelenskyj sier Lyman er tømt for russere

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier det ikke er noen russiske soldater igjen i Lyman i Donetsk. Ukrainske styrker gjenerobret byen lørdag.

Ukrainske soldater poserer i Lyman, dagen etter at russiske styrker begynte å trekke seg tilbake.

NTB-AFP-DPA

19 minutter siden

Lørdag ettermiddag kom meldingen om at ukrainske styrker rykket inn i byen. Kort tid etter gjorde Russland retrett.

Den ukrainske presidenten la søndag ut en kort video der han sa at Lyman var helt tom for russiske soldater. Tidligere har ukrainske myndigheter snakket om at rundt 5.000 russiske soldater var omringet i byen. Hvor mange som er drept i kampene eller tatt til fange, er fortsatt ukjent.

Lyman ligger i Donetsk-regionen øst i Ukraina, en av fire regioner som Russlands president Vladimir Putin kunngjorde var annektert fredag. Byens fall åpner for videre ukrainsk framrykking østover, mot Kreminna og Svatove. Begge byene ligger i Luhansk-regionen og regnes som viktige forsyningssentre, særlig Svatove.

En kvinne lager mat over åpen ild ved siden av en løkkuppel som har falt ned fra en kirke etter kamper Sviatohirsk vest for Lyman søndag. Byen er nylig gjenerobret av ukrainske styrker.

– Mer imponerende

Russland led trolig store tap i kampene og under retretten, ifølge britisk etterretning. Lyman er et jernbaneknutepunkt. En viktig veibro over elva Donetsk ligger også her.

Tankesmia Institute for the Study of War (ISW) i Washington mener tilbaketrekkingen fra Lyman «nesten sikkert» er en bevisst avgjørelse fra Putins side.

De tror det ikke var militærkommandoene som besluttet å gi opp Kupjansk og Lyman, men presidenten selv. ISW mener Putin vil prioritere å sikre strategiske områder i regionene Kherson og Zaporizjzja.

Militærhistorikeren Phillips P O'Brien skriver i en Twitter-melding at den ukrainske suksessen i Lyman var langt mer imponerende enn suksessen i Kharkiv-regionen.

– Ukrainerne finner neppe et område som er så svakt forsvart som Kharkiv igjen. Det de har lært og gjort i Lyman, peker imidlertid mot en overordnet strategisk seier, skriver O'Brien.

– Russerne har i månedsvis hatt dette som et prioritert område, og de syntes å ha en stor styrke i området.

En ødelagt bro over elva Donets i småbyen Sviatohirsk vest for Lyman søndag.

Norsk innkjøp

– Nå er jeg optimistisk og veldig motivert. Jeg ser aktiviteten langs fronten, og hvordan våpen fra utlandet hjelper oss å ta landet vårt tilbake, sier en 33 år gammel ukrainsk soldat med dekknavnet «Smoke» til AFP. Han har nylig vært utplassert i området ved Lyman.

Zelenskyj lovet i en tale lørdag å gjenerobre flere områder i Donbas-regionen i øst i løpet av uka. Søndag kom det meldinger om at ukrainske styrker hadde rykket inn i Torske øst for Lyman.

Søndag ble det også kjent at Norge sammen med Danmark og Tyskland skal kjøpe artilleriskyts direkte fra forsvarsindustrien i Slovakia og donere det til Ukraina. Det er snakk om 16 artillerivogner av typen Zuzana-2.

– Det er det stort behov for i deres forsvarskamp mot Russland. Stadig mer må kjøpes inn fra industrien, og nå går vi sammen om en sånn anskaffelse, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til TV 2.

En ukrainsk stridsvogn åpner ild mot russiske stillinger i Bakhmut i Ukraina søndag.

Atomtrusler

Med russiske styrker på retrett, har det oppstått bekymring for om Putin kan komme til å ta i bruk atomvåpen i et desperat forsøk på å endre situasjonen på slagmarken. Tsjetsjenias leder Ramzan Kadyrov, som er en av Putins viktige støttespillere, tok lørdag til orde for bruk av såkalte taktiske atomvåpen i Ukraina.

– Min personlige mening er at mer drastiske tiltak bør settes i verk, som innføring av unntakstilstand i grenseområdene og bruk av taktiske atomvåpen, sa Kadyrov i et innlegg på sin Telegram-kanal.

USAs sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan kommenterte fredag atomtruslene.

– Det er en risiko for at han vil vurdere dette, med tanke på alt det løse snakket og Vladimir Putins kjernefysiske sabelrasling. Vi har vært tilsvarende klare om hva konsekvensene av det vil bli, sa Sullivan, og føyde til:

– Vi ser ikke noen tegn til bruk av atomvåpen i nær framtid.

Han understreket at regjeringen i Washington kommuniserer direkte med Kreml om konsekvensene av et atomangrep.

Nye sanksjoner?

Annekteringen av ukrainske områder skal behandles i den russiske nasjonalforsamlingen mandag, men dette regnes som en ren formalitet. En storstilt seremoni i Moskva med Putin i spissen fant sted allerede fredag.

Annekteringen har ført til bred fordømmelse internasjonalt, særlig i vestlige land. Frankrikes president Emmanuel Macron snakket med Zelenskyj søndag og lovet da å jobbe for nye EU-sanksjoner mot Russland.

EUs utenrikssjef Josep Borrell sa på sin side at annekteringen gjør en avslutning av konflikten «mye vanskeligere, nesten umulig».