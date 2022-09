Pakistan drukner. Satellittbildene viser totalforvandlede landskap.

I Pakistan har det regnet uten stans siden midten av juni. – Krisen er vanskelig for oss å fatte, sier utenlandssjef i Røde Kors.

Landsbyer er ødelagt, rismarker og åkre oversvømt. I Pakistan er store bygninger er revet bort av regnet. Enkelte steder har det vært fem ganger mer nedbør enn normalt.

48 minutter siden

Der det før lå byer, er det nå hav. Broer er skyllet bort, boligbygg feid unna av vannmassene. I sør, hvor det er flatere, har vannet stanset opp. En enorm innsjø har oppstått midt i landet.

I Pakistan har det regnet uten opphold i åtte uker.

– Det er nasjonal krise av en størrelse det er vanskelig for oss å fatte. Jeg tror ikke vi klarer å ta det innover oss. Flere mennesker enn Norges befolkning trenger akutt hjelp.

Det sier Jørgen Haldorsen, utenlandssjef i Norges Røde Kors.

Nå ligger én tredjedel av landet han tidligere jobbet i, under vann. Det tilsvarer områder på størrelse med Storbritannia.

Satellittbilder fra Maxar Technologies viser landskap som er totalforvandlet. Bildene er fra Gudpur i hjertet av Pakistan, 4. april og 30. august i år.

Over tusen døde

Flommen har til nå tatt over 1136 menneskeliv, 399 av dem barn. Mer enn en million hjem er ødelagt, skriver The Guardian. Tallene stiger, fortsatt finnes det områder myndighetene ikke har fått kontakt med.

Ifølge Haldorsen er mye av infrastrukturen forsvunnet. Hjelpearbeidere kjemper mot store logistiske utfordringer.

– Det er veldig krevende å komme til med hjelp. Vannmassene og ødeleggelsen hindrer oss.

Særlig i sør er det krevende. Veier er ubrukelige, broer borte. Kraftledninger og jernbaneskinner er ødelagt. Rullebaner hvor det pleide å lande fly, ligger nå under vann. Millioner av mennesker er overlatt til seg selv.

– Det er et eneste stort hav, det finnes ikke tørr jord slik at vi kan pumpe bort vannet, sier Sherry Rehman. Hun er Pakistans minister for klimaendringer.

Bildene under er tatt 24. mars og 28. august. De viser en landsby med åkre rundt i Rajanpur.

Sover under åpen himmel

Krisen har fått tusenvis av mennesker til å søke tilflukt i overfylte leirer. Noen har rømt til slektninger og naboer. Mange sover under åpen himmel.

Flere steder venter innbyggere på å bli evakuert. De har klatret opp på hustak og i trær.

– Det er utrolig krevende å finne trygge plasser. De flykter med det de kan bære på ryggen, men det er ingen steder å flykte til, sier Haldorsen.

Videoen under viser mennesker som prøve å unnslippe vannmassene ved hjelp av en seng.

Erfaring med katastrofer

Pakistanske myndigheter har erfaring med store katastrofer. Jordskjelv rammet landet i 2004. I 2010 mistet over 2000 mennesker livet i flom.

Foreløpig er det for tidlig å si hvordan de klarer å håndtere denne.

Millioner mangler mat, vann og medisiner. Pakistan er fortsatt i en akuttfase. Faren for sykdommer er stor, særlig dem som smitter via vann. Ekstra utsatt er små barn, sier Haldorsen.

Dessuten oppstår andre farer.

– For kvinner og jenter er det beskyttelsesutfordringer når man bor så trangt på så åpne plasser, sier han.

Tusener av mennesker har søkt tilflukt i overfylte leirer. Jenta er fotografert i Charsadda i nord. Også her er ødeleggelsene store.

Langvarige konsekvenser

Pakistan var ikke godt skodd for å håndtere den mest ødeleggende flommen i landets 75 år lange historie. Fra før slet de med økende mat- og energipriser. Sommerens hetebølge og tørke hadde dessuten ødelagt mange avlinger.

– Med covid oppå det hele var utgangspunktet tungt. Særlig blant de fattigste. En slik krise rammer ikke jevnt. Den treffer de fattigste hardest.

Trolig vil det ta mange år å reparere skadene, frykter Haldorsen. I mellomtiden kan en ny krise ramme.

Mener de rike landene har skyld

Pakistan er det femte mest folkerike landet i verden. Rangert etter utslipp pr. innbygger ligger de på 159. plass. Landet står for under én prosent av verdens oppvarmingsgasser, ifølge CNN. Likevel er det 8. mest sårbare for klimakrisen på klimarisikoindeksen til Germanwatch.

Pakistans utenriksminister, Bilawal Bhutto Zardari, er ikke nådig med å plassere skyld.

– For å være ærlig er det Pakistan og innbyggerne her som må betale med sine liv og levebrød, for industrialiseringen i rike land.

En pakistansk gutt i Charsadda, Pakistan. Bildet er tatt 31. august. Hjelpepersonell frykter sykdom blant flomrammede, særlig barn.

Han ber rike nasjoner ta større ansvar.

Den store pakistanske avisen Dawn skriver på lederplass at det er «urettferdig» at Pakistan er blant landene som lider mest under verdens klimakrise, når det er de rike, vestlige landene som har skyld i den.

Langvarige konsekvenser

I mellomtiden tror Haldorsen at konsekvensene kan bli langvarige.

Tusener av bønder har mistet sitt eneste levebrød. Ifølge Haldorsen er 750.000 husdyr borte. Landbruksområder er oversvømt, og kornåkrene vil derfor ikke kunne gi avling på over et år.

Skoler er også rammet. Minst 18.590 skoler har lidd skader eller blitt ødelagt. Bare i Sindh-provinsen er nærmere 16.000 skoler rammet, skriver Redd Barna i en pressemelding. Bøker, tavler, bord og stoler er blitt tatt av flommen.