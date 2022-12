Brutal krig under operasjon «kjøttkvernen Bakhmut»

Ukrainske soldater i Bakhmut, der Russland fortsetter med voldsomme angrep. Bildet er tatt 9. desember.

De hardeste kampene i krigen i Ukraina er nå ved den lille byen Bakhmut i Øst-Ukraina. Russiske styrker kan ha endret taktikken til mer nærkamp.

Utenlandske journalister som har vært i byen, beskriver kalde soldater som skyter mot hverandre fra skyttergraver. Det minner om første verdenskrig. Det er konstant skyting med artilleri og bombekastere i tillegg. Og etter hvert som kulden har satt inn, har gjørmen i skyttergravene frosset.

Kampene om Bakhmut har pågått i over et halvt år. Intensiteten har økt de siste ukene. Etter Ukrainas viktige overtagelse av byen Kherson for en måned siden, har både Ukraina og Russland sendt store forsterkninger til området.

Den brutale krigføringen fører til mange drepte og skadede på begge sider, selv om ingen av partene oppgir tapstall. Artilleri- og bombekastergranater har krevd flest ofre så langt.

Men nå har noe endret seg.

