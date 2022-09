Her oppbevarte russerne sivile de holdt fanget, ifølge borgermester Viatsjeslav Zadorenko. Han forteller at de ble torturert med elektrisitet og stukket med nåler under neglene. På et bord i kjelleren står en flaske med noe en svart væske i. Borgermesteren sier det trolig er en hjemmelaget bong russerne brukte til å ruse seg, men at saken undersøkes nærmere.