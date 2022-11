Én drept og mange såret i bombeangrep i Jerusalem

ISTANBUL (Aftenposten): To bombeangrep rammet Israel onsdag morgen. Stemningen mellom israelere og palestinere er mer anspent enn på lenge.

En bombeekspert undersøker åstedet for den ene eksplosjonen i utkanten av Jerusalem onsdag morgen.

Hanne Christiansen Korrespondent i Midtøsten

9 minutter siden

Saken oppdateres.

Onsdag morgen smalt det ved to ulike bussholdeplasser i Jerusalem.

Én person er bekreftet omkommet, ifølge israelske myndigheter.

I tillegg skal minst 18 mennesker være såret, ifølge avisen Times of Israel.

Den ene eksplosjonen fant sted kl. 7 lokal tid. Det skjedde i nærheten av et busstopp i Givat Shaul, et nabolag like ved bygrensen til Jerusalem.

Her ble 12 personer såret, ifølge israelske medier. For én av dem skal tilstanden fortsatt være kritisk.

Den andre eksplosjonen rammet en halvtime senere, ved en bussholdeplass i nabolaget Ramot. Der ble tre mennesker såret.

– Det er skader overalt, sier Yosef Haim Gabay, en ambulansearbeider på stedet, til radiostasjonen til den israelske hæren.

Politiet mener de to angrepene var koordinert.

Ekstremist i regjering

Angrepet skjer mens Israels tidligere statsminister Benjamin Netanyahu forhandler om å få forme ny regjering.

Under valget i begynnelsen av november – det femte i landet på under fire år – sikret Netanyahu flertall.

Det kunne ikke ha skjedd uten støtte fra en ytre høyre-allianse som ledes av den svært kontroversielle politikeren Itamar Ben-Gvir. Han omtales som en ekstremist og står blant annet bak bevegelsen Jødisk makt. Som ungdom ble han nektet førstegangstjenesten fordi holdningene hans var for ekstreme.

Nå ligger han an til å få jobben som sikkerhetsminister i landet.

Israelsk politi undersøker åstedet ved en av bussterminalene der det smalt onsdag morgen.

Blodig år på Vestbredden

Samtidig ligger 2022 an til å bli et av de mest voldelige årene i de palestinske områdene på lenge.

Minst 130 palestinere er blitt drept i sammenstøt med den israelske hæren på Vestbredden hittil i år. Det er det høyeste tallet siden 2005, ifølge FN.

Voldsbølgen begynte i april, etter at 19 israelere ble drept i en rekke palestinske terrorangrep. Siden har det israelske militæret aksjonert jevnlig mot flere byer på Vestbredden.

Det har skapt frykt for at den siste voldsbølgen vil utløse en ny intifada, altså et palestinsk opprør. Den andre intifadaen i 2000 kostet over 1000 israelere og minst 5000 palestinere livet.

Den militante palestinske gruppen Hamas, som styrer Gazastripen, har tidligere stått bak flere selvmordsangrep mot israelere.

Onsdag hyllet Hamas gjerningspersonene, skriver nyhetsbyrået AP. Men de har ikke tatt på seg ansvaret for angrepet.