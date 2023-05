Fra hatobjekt nummer én til landets dronning. Den utrolige historien om Camilla.

Var det en utspekulert plan? Eller ble det bare sånn? Dette er historien om kvinnen som var hatobjekt nummer én.

Kong Charles og dronning Camilla. Selv da de giftet seg i 2005, trodde ikke folk at det var mulig. Hva skjedde?

02.05.2023 19:40

For 25 år siden var det utenkelig. Det var den vakre, unge Diana som skulle blitt britenes dronning. Ikke Charles’ langt mindre glamorøse gamlekjæreste Camilla. Hun fikk skylden for at ekteskapet mellom Diana og Charles havarerte. Diana sa at det var folksomt i ekteskapet. De var tre. Pinlige detaljer fra utroskapen ble kjent for alle.

I prins Harrys utleverende bok «Reserven» får Camilla rollen som den onde stemoren. Men det finnes flere versjoner av historien om Camilla.