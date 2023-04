USA: Har drept IS-leder med ansvar for terror i Europa.

En IS-leder med ansvar for å planlegge terror i Europa, skal være drept av USA.

04.04.2023 06:47 Oppdatert 04.04.2023 08:09

Den drepte skal være Khalid Aydd Ahmad al-Jabouri. Han skal ha vært ansvarlig for planlegging av angrep i Europa og i utvikling av terroristorganisasjonens ledelse.

Dette melder U.S. Central Command, en av det amerikanske forsvarsdepartementets hovedkommandoer.

At al-Jabouri er drept, vil svekke IS' evne til å planlegge angrep i utlandet inntil videre, mener det amerikanske militæret. Dette melder nyhetsbyrået Reuters.

Ingen sivile skal ha blitt drept eller skadet i angrepet, som var målrettet mot al-Jabouri, uttaler hovedkommandoen.

– Kan ønske å ramme utover Midtøsten

– Selv om gruppen er degradert, kan de fortsatt gjennomføre operasjoner i regionen og ønske å ramme også utover Midtøsten, sier de.

Organisasjonen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) opplyste mandag at én person ble drept i et droneangrep i nærheten av den opprørskontrollerte syriske landsbyen Kefteen.

Sivilforsvarsgruppen De hvite hjelmene,opplyste at en mann ble fraktet bort fra åstedet, og at denne mannen senere døde av skadene.

Ifølge en FN-rapport skal IS ha mellom 5000 og 7000 medlemmer og støttespillere i Syria og Irak. Rundt halvparten regnes som krigere, ifølge rapporten.