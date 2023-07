Vaktmesteren er frifunnet for seksuell trakassering mot elev i Italia. Det varte nemlig bare i ti sekunder.

Saken viser hvor normalisert seksuell trakassering er i Italia, mener unge italienere. De samler seg under hashtagen #10secondi.

Italienske dommere har frifunnet vaktmesteren som tok på en elev innenfor buksene. Nå aksjonerer unge på sosiale medier. Vis mer

En vaktmester i Italia er denne uken frikjent etter å ha antastet en 17 år gammel elev. Dommerne mener at det ikke kan regnes som en forbrytelse fordi det varte i under ti sekunder, skriver BBC.

Frikjennelsen skaper sinne blant unge italienere. Nå trender hashtagen #10secondi på sosiale medier.

Ba om fengsel

Hendelsen skjedde ved en videregående skole i Roma i april 2022.

Den 17 år gamle eleven har forklart at hun gikk opp en trapp på skolen sammen med en venninne. Da kjente hun hender som berørte henne på baken og innenfor undertøyet, skriver den italienske redaksjonen for faktasjekk Pagella Politica.

Vaktmesteren ble siktet for seksuell trakassering og stilt for retten. Her innrømmet han å ha tatt på 17-åringen uten samtykke, men holdt fast ved at det hele var «en spøk».

Aktor ba om tre og et halvt års fengsel for den tiltalte. Denne uken frikjente dommerne mannen. Dommen er ennå ikke rettskraftig og eleven håper aktor vil anke dommen.

Ifølge The Telegraph mente retten at vaktmesteren ikke hadde til hensikt å trakassere eleven. Å putte hendene sine innenfor elevens bukser var «klønete», men ikke et «tegn på seksuell lyst», fastslo retten og lot tvilen komme tiltalte til gode.

Dessuten rørte han bare ved eleven i fem til ti sekunder.

Koker på internett

Ifølge BBC var det The White Lotus-skuespilleren Paolo Camilli som først postet en video på Instagram og Tiktok med emneknaggen #10secondi. Her illustrer han hvor lang en tisekunders berøring kan oppleves.

Unge italienere tok raskt hintet og har fått nettet til å koke. Mange deler sine egne videoer der det telles ned fra ti, samtidig som de berører brystene sine.

Torsdag har emneknaggen nesten 66 millioner visninger på Tiktok.

Fotograf og videoskaper Camilla Roses er én av mange unge italienere som har reagert på at vaktmesteren ble frifunnet. Vis mer

Også politikere har reagert. Brando Benifei, leder av Det demokratiske partiets delegasjon til Europaparlamentet, skriver på sin Facebook-profil at han er sjokkert over dommernes avgjørelse.

– Hvis ti sekunder virker som lite, prøv å holde hånden din over en flamme så lenge, skriver han.

Gjenspeiler sexismen i samfunnet

Kritikere mener at saken gjenspeiler sexismen og objektiveringen av unge kvinner som fortsatt er utbredt i Italia.

– Dommernes avgjørelse viser hvor normalisert seksuell trakassering er i det italienske samfunnet, sier influenser Fracesco Cicconetti i en video på Tiktok.

Den 17 år gamle eleven har fortalt avisen Corriere della Sera at hun føler seg forrådt av skolen sin og rettssystemet.

– Jeg begynner å tenke at jeg tok feil da jeg stolte på institusjonene. Dette er ikke rettferdighet, sier hun.

Eleven frykter at dommernes avgjørelse vil avskrekke jenter og kvinner fra å stå frem hvis de utsettes for lignende overgrep.