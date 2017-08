Trump legger ned næringslivsråd etter masseflukt

Trump kom med kunngjøringen på Twitter onsdag etter at den svenske næringslivstoppen Inge Thulin varslet at han trekker seg fra det ene rådgivningsgruppen i protest mot Trumps uttalelser om hendelsene i Charlottesville sist helg.

Thulin er administrerende direktør for 3M, som er mest kjent for postit-lapper, teipruller og andre kontorrekvisitter.

Han er den syvende næringslivstoppen som trekker seg fra gruppen som skal gi råd til Trump i næringslivsspørsmål.

Thulin sier i en uttalelse at mangfold og inkludering er viktige verdier, både for ham personlig og for 3Ms visjon.

– De siste månedene har gitt meg mulighet til å reflektere over mitt engasjement for disse verdiene, sier Thulin.

Snur ryggen til Trump

Onsdag morgen skrev Aftenposten at mange av dem som er med i Trumps rådgivende ekspertkomiteer nå vender presidenten ryggen én etter én. Tesla-sjef Elon Musk, tidligere Uber-sjef Travis Kalanick og Disney-sjef Bob Iger har allerede trukket seg som rådgivere.

Tidligere har tunge navn som Kenneth Frazier, toppsjef for legemiddelprodusenten Merck, og Brian Krzanich, administrerende direktør for IT-giganten Intel, trukket seg i kjølvannet av Trumps uttalelser.

Trump: – De slutter fordi de er flaue

Richard Trumka, som leder AFL-CIO, den største hovedsammenslutningen på arbeidstagersiden i USA, hadde følgende å melde da han trakk seg tirsdag:

– Vi kan ikke sitte i et råd for en president som tolererer fordommer og hjemlig terror. Presidentens uttalelser i dag annullerer de fremtvungne kommentarene han kom med i går om Ku Klux Klan og nynazister.

Trump benyttet anledningen tirsdag til å by næringslivstoppene farvel med et verbalt spark bak. «De slutter fordi de er flaue, fordi de lager produktene sine utenfor (USA)», sa presidenten.