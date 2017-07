USA-forsker: Trump driver politisk høyrisikospill

I det siste har Trump kommet med en rekke harde utfall mot Sessions. Bakgrunnen er trolig at Sessions har erklært seg inhabil i den pågående Russland-granskingen og ikke kan sparke lederen for granskingen, Robert Mueller, som Trump vil bli kvitt.

Derfor vil Trump ha en ny justisminister på plass. Men å fjerne Sessions vil ha en høy politisk pris, tror seniorforsker Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier (IFS).

– Sessions har bred støtte blant flertallet av republikanerne i Kongressen, påpeker han.

Utfordrer kongressen

Også Mueller nyter høy anseelse i brede kretser i amerikansk politikk. Trumps kamp for å få ham fjernet kan føre til åpen konflikt med Kongressen, framholder Melby.

– Skal de akseptere at han gjør dette? Det vil jo etter all sannsynlighet innebære at Russland-granskingen blir avsluttet. Da står vi overfor en situasjon der Trump åpent utfordrer Kongressen, sier han.

– Jeg tror ikke de greier å sluke dette. Det vil bli et politisk spetakkel på et langt høyere nivå enn vi har sett til nå, sier seniorforskeren.

Kongressen kan da starte en ny gransking og oppnevne Mueller på ny.

– Da er Trump like langt og har antakelig forverret situasjonen for seg selv betraktelig. Spørsmålet er om han forstår dette og gambler på at republikanerne i Kongressen støtter ham.

Parallell til Watergate

Ifølge Melby har situasjonen klare paralleller til Watergate-skandalen i 1974, der president Richard Nixon beordret sin justisminister til å sparke spesialetterforskeren i saken, noe som førte til at ministeren gikk av i protest. Det ble til slutt Nixons bane.

– Et annet problem som er like om hjørnet for Trump, er at Mueller kan tenkes å be om en rettslig kjennelse om å se på Trump-familiens skattepapirer for å se etter økonomiske forbindelser til Russland. Da kan også andre ting som ikke tåler dagens lys dukke opp, sier Melby.

Trump har nektet å utlevere selvangivelsen sin.

Moralsk spyspiss

Det byr også på problemer å finne en eventuell erstatter for Sessions. Ifølge protokollen vil visejustisminister Rod Rosenstein automatisk rykke opp i stillingen inntil en ny justisminister er godkjent av Senatet.

Rosenstein, som regnes som en moralsk spydspiss, har gjort det klart at han ikke vil sparke Mueller med mindre det finnes legitime grunner.

En annen mulighet er å utnevne en vikar for Sessions som allerede er godkjent av Senatet. Denne vil da få ansvaret for Russland-granskingen og ha myndighet til å fjerne Mueller. Men slike utnevnelser gjelder bare for 210 dager, og det er ifølge AP uklart om loven gjelder dersom forgjengeren har fått sparken.

Sessions har gjort det klart at han ikke har til hensikt å gå av.

Kan utnytte senatspause

Dersom Senatet formelt tar pause i ti dager eller mer, kan Trump også utpeke en person uten senatsgodkjenning. Han eller hun kan da bli sittende til neste Senat-sesjon starter i januar 2019.

Demokratene har allerede varslet at de vil bruke alle midler for å hindre en slik pause.

– Mange amerikanere må undre seg over om presidenten prøver å lirke opp kontoret til justisministeren for å få inn en som kan sparke Mueller og legge ned Russland-granskingen. Dersom en slik situasjon oppstår, vil vi bruke alle verktøy vi har for å hindre dette, sier Demokratenes senatsleder Chuck Schumer.