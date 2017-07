Politibiler påtent av G20-demonstranter

– Det er startet en operasjon mot voldelige demonstranter, skriver tysk føderalt politi på Twitter. Ifølge politiet brukte demonstrantene bensinbomber og stakk patruljebiler i brann nær politistasjonen i bydelen Altona i Hamburg.

Flere biler er også påtent i veien som går langs bredden av elven Elbchausee. Politiet har foreløpig ikke opplyst hvor mange.

Hundrevis av demonstranter har fredag morgen forsøkt å bryte ned sikkerhetsbarrierene rundt møtelokalene for å sabotere starten av møtet.

Tysk politi har brukt vannkanoner for å oppløse en gruppe demonstranter som har satt seg i veien på en av rutene USAs president Donald Trump kan bruke for å komme seg til møtet.

En av Trumps skarpeste kritikere, New Yorks ordfører Bill De Blasio, dro uventet til Hamburg torsdag kveld for å delta i de planlagte fredelige demonstrasjonene mot møtet. En av protestarrangørene, en gruppe som kaller seg Hamburg Zeigt Haltung – Hamburg viser holdninger – opplyser at De Blasio skal tale under en demonstrasjon for menneskerettigheter og demokrati.

Rundt 30 demonstrasjoner er kunngjort på forhånd, organisert av alt fra globaliseringsmotstandere, miljøaktivister, fagforeninger, studenter og kirkegrupper.

Det er ventet at så mange som 100.000 demonstranter vil delta på hovedarrangementet lørdag.