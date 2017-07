Skogen på grensen til Hviterussland har stått på UNESCOs verdensarvliste siden 1979. Den er hjemmet til 800 bison, Europas største landdyr og et utall andre dyr, planter, fugler og insekter.

I fjor bestemte den polske regjeringen seg for å utvide hugsten i urskogen. Siden har miljøvernere demonstrert i gatene og lenket seg fast i aksjon etter aksjon.

Men det hardeste politiske slaget står internasjonalt. UNESCO er dypt bekymret, og i april fikk Polen en måneds frist fra EU til å stanse hugsten. Men de har likevel fortsatt som før, og torsdag ble det kjent at EU-kommisjonen har bedt EU-domstolen om å nedlegge et umiddelbart forbud mot mer hugst. Kommisjonen er bekymret for at skogen ødelegges en gang for alle.

Det er ventet at domstolen griper inn før den tar sommerferie 21. juli, skriver BBC.

KACPER PEMPEL, REUTERS / NTB scanpix

Fakta: Bialowieza-skogen Bialowieza-skogen dekker 141.885 hektar i Polen og Hviterussland. Den har stått på UNESCOs verdensarvliste siden 1979. Det UNESCO-definerte området er utvidet flere ganger, sist i 2014. Skogen er en av de få gjenværende områdene av urskogen som dekket Europa for 10.000 år siden – slik også Trillemarka utenfor Oslo er. I skogen lever 800 bison – Europas største landdyr – i tillegg til ulv, oter, gaupe og over 50 andre pattedyrarter. Flere enn 250 fuglearter er kartlagt. Utallige insektarter lever i de gamle trærne som er falt ned. Inne i skogen er det en grenseovergang for syklister og gående. 17 prosent av skogen er nasjonalpark, resten er regulert i flere ulike soner. Kilder: Wikipedia og BBC.

Miljøvernministeren hevder at UNESCO er blitt lurt

Da UNESCO i begynnelsen av juli krevde at hugsten umiddelbart måtte stanses, svarte miljøminister Jan Szyszko med anklaget om at UNESCO er feilinformert og ført bak lyset av venstreliberale medier og neoliberale organisasjoner.

I stedet mener miljøministeren at skogbrukere og jegere burde roses for sin «heroiske innsats» i å gjøre Bialowieza til et område med blomstrende biologisk mangfold, skriver nettportalen Oko-press i en artikkel der også pressemeldingen fra Szyszko gjengis.

Polen er regjert av det nasjonalkonservative Lov- og rettferdighetspartiet (PiS). Det er i konflikt med EU på mange fronter, og EU er bekymret for at landet er på vei bort fra demokratiet.

Rafal Kowalczyk, AP/NTB scanpix

Kongenes jaktmark

En av årsakene til at Bialowieza-skogen har fått stå relativt urørt, er at den har vært jaktområde for både polske konger og russiske tsarer opp gjennom århundrene. Det ble hugget en del her under første verdenskrig, men siden har skogen i høy grad fått være i fred.

Men lokalbefolkning og skogbrukere har aldri vært fornøyd med at skogen har vært vernet, skriver Neue Zürcher Zeitung. Avisen analyserer motsetningene i landet slik: Tradisjonelle skogbrukere er stolte av hvordan de pleier og driver skog. Ideen om et økosystem som skal forbli uberørt, virker for dem absurd.

Alik Keplicz / AP / NTB scanpix

Vil beskytte mot barkebiller

Miljøvernminister Szyszko regnes som skogbrukernes representant, og et argument i konflikten er at en barkebille-epidemi truer urskogen. Å hugge trær er altså å beskytte mot epidemien. Derfor er det også blitt lov å felle trær som er over hundre år gamle.

Miljøvernere og vitenskapsfolk sier derimot at barkebillene i hovedsak angriper nyere importerte tresorter, og at skogen uansett vil regenerere seg selv. Dette er også både UNESCOS og EUs linje.