Militæret i Venezuela støtter Maduro

– Vi vil utplassere soldater over hele landet den 30. juli, for å sørge for at alle venezuelanere er sikret sin rett til å stemme, sa forsvarsminister Vladimir Padrino López onsdag.

Han understreker at landets sikkerhetsstyrker anerkjenner Maduros plan om å gjennomføre en folkeavstemning for å kunne etablere en folkeforsamling.

Presidenten ønsker å etablere en folkeforsamling med 545 medlemmer som får i oppgave å endre grunnloven fra 1999.

Siden april i år, da demonstrasjonene mot Maduro begynte, har nærmere 100 personer blitt drept i daglige opptøyer og sammenstøt i landet.