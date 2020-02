Ved midnatt natt til lørdag afghansk tid startet nedtellingen. I syv dager må det være en «reduksjon av vold» mellom USA og Taliban i Afghanistan. En såkalt delvis våpenhvile. Klarer partene dette, skal USAs utenriksminister Mike Pompeo etter planen signere fredsavtalen med Taliban 29. februar.

Det er ventet at avtalen vil inneholde en tilbaketrekning av amerikanske soldater fra Afghanistan i bytte mot sikkerhetsgarantier fra Taliban.

– Et viktig steg, sa USAs utenriksminister Mike Pompeo fredag.

Men hvorfor er USA villig til å inngå en fredsavtale med Taliban, som tillot Osama bin Laden å bruke Afghanistan som et fristed og operasjonsbase for Al-Qaida?

Fra terrorister til mulig alliert

– Krigen har kostet USA enormt, både økonomisk og militært. Det er stadig blitt tydeligere at USA har hatt et ønske om å trekke seg ut fra Afghanistan. Sånn sett har Taliban kunnet vente og se på mens regjeringen i Kabul har sviktet, sier Arne Strand ved Christian Michelsens Institutt (CMI).

På det meste hadde USA og Nato over 150.000 soldater i landet. Fortsatt er det rundt 20.000 soldater i landet, selv om kampoperasjonene ble avsluttet i 2014. Det anslås at krigen har kostet rundt 150.000 liv, blant dem 40.000 sivile.

Selv om Taliban har vært på offensiven de siste årene, har andre radikale organisasjoner blitt viktigere å bekjempe.

– I realiteten trenger man Taliban til å bekjempe IS, som utgjør en større trussel. Taliban har i stor grad vært en nasjonalistisk organisasjon i Afghanistan. Etter hvert har man sett på Taliban som en mulig partner i nedkjempelsen av IS, sier Strand.

Krigstrøtte amerikanere

Helt siden midten av 2000-tallet har man forsøkt å forhandle frem en fredsavtale med Taliban. Sommeren 2018 startet forhandlingene mellom USA og Taliban i Qatar, etter at Taliban hadde sagt seg villig til å diskutere en potensiell fredsavtale.

– Begge parter har innsett at det ikke er mulig å vinne krigen på slagmarken. Samtidig har det vært et absolutt krav fra Taliban at de ikke ønsker å forhandle med afghanske myndigheter så lenge det er utenlandske styrker i landet, sier Barbo Helling ved Landinfo.

Den uavhengige enheten har eksperter som orienterer norsk utlendingsforvaltning med oppdatert landinformasjon. Helling jobber med forholdene i Afghanistan.

– Det har vært et ønske fra amerikanerne å komme seg ut av disse endeløse krigene. Samt at Trump har ønsket seg en utenrikspolitisk seier før valget.

Krevende forhandlinger i vente

– Den enkle delen av prosessen er gjennomført. Den vanskelige gjenstår, sier Anne Stenersen ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Hun er først og fremst ekspert på Al-Qaida, men har fulgt terrororganisasjonen i Afghanistan og har gjennom dette arbeidet god kjennskap til Taliban.

Hvis USA og Taliban neste uke undertegner fredsavtalen, vil forhandlinger mellom Taliban og afghanske myndigheter være neste steg.

– Det er vanskelig å si hva som vil skje. Det er ingen hemmelighet at det er krefter i landet som er anti-Taliban. Det er mulig at disse vil forsøke å ødelegge fredsprosessen, noe som kan skje gjennom voldelige angrep, sier Stenersen.

Helling beskriver forhandlingene mellom Taliban og afghanske myndigheter som «utrolig vanskelige», og hun peker på at det vil bli utfordrende for partene å finne kompromiss.

– Taliban er en sunnimuslimsk fundamentalistisk bevegelse. De ønsker primært at landet skal styres etter sharia, som på slutten av 90-tallet. Men etter 2001 er det kommet på plass en grunnlov med maktfordeling, kvinner har fått flere rettigheter og jenter skal gå på skole, sier Helling ved Landinfo.

Frykter det afghanske folket blir taperne

Strand fra CMI tror Taliban har forandret seg og har lært siden sist de sist satt med makten.

– Deler av Talibans delegasjon i Doha er relativt oppegående, men de er konservative. Avtalen er et bevis på at Taliban erkjenner at fortsatt krigføring i Afghanistan, som går ut over lokalbefolkningen, ikke er i deres politiske interesse.

Strand frykter likevel at det er lokalbefolkningen som vil bli taperne, og at makteliten i landet viderefører makten. Han viser til utbredt korrupsjon og at mange livnærer seg på narkotika og smugling av mennesker og våpen.

Over 50 prosent av landets budsjett kommer fra bistand. Strand beskriver landet som «ekstremt sårbart».

– Ryker bistanden, er det lite myndighetene kan gjøre. USA bruker sikkert dette som et pressmiddel i forhandlingene for å senke konfliktnivået, sier han.