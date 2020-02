Turnébuss veltet i Sverige- 19 til sykehus

Aftonbladet skriver at to lastebiler, en rutebuss og et tjuetalls personbiler også var innblandet i det som blir omtalt som en kaosuluykke. Ulykken skjedde sent torsdag kveld. Det skal ha vært svært glatt på ulykkesstedet.

– Vår mann på stedet sa at han burde hatt på seg skøyter i stedet for sko, sier Daniel Lundin, operativ sjef ved redningstjenesten i Stockholms län til Aftonbladet.

Politiet trodde først at det var en rutebuss som hadde veltet. Dette skulle vise seg å være en turnébuss, som tilhørte et britisk band. Det befant seg ni person på bussen da ulykken inntraff. I tillegg skal to lastebiler også ha veltet, mens en rutebuss ble stående på tvers. Et stort antall personbiler skal deretter ha kjørt inn i rutebussen, lastebilene, den veltede turnébussen eller havnet utenfor veien.

Totalt ble 19 personer sendt til sykehus etter ulykken. Ytterligere et ukjent antall personer skal i tillegg ha tatt seg til sykehus på egen hånd, melder avisen.

– Det skal ikke være snakk om livstruende skader, sier Martin Detterström, vakthavende befal hos det lokale politiet.