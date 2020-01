Gravferd preget av panikk, dødsfall og rop om hevn

Tirsdag ble den siste av flere dager med minnemarkeringer for generalen holdt i Iran. En stor folkemengde ville følge generalen til den siste hvile i hjembyen Kerman.

Etter kort tid kom rapportene fra lokale medier. Panikk i folkemengden hadde skapt en dødbringende trengsel. Antallet døde ble oppgitt til over 50, mens antallet skadede ble anslått til rundt 200.

General Soleimani var elsket av mange i sitt hjemland, men i USA sto han på terrorlisten og i EU på sanksjonslisten. Natt til 3. januar ble han likvidert av raketter fra en amerikansk drone ved flyplassen i Bagdad. Ifølge USA planla han angrep på amerikanske diplomater og soldater.

Fakta: Qasem Soleimani Født 11. mars 1957, sønn av en iransk bonde. Sluttet seg etter revolusjonen i 1979 til Revolusjonsgarden. Gjorde militær karriere under krigen mot Irak på 1980-tallet. Var i 21 år øverstkommanderende for den såkalte Quds-styrken (Jerusalem-styrken) og rapporterte direkte til landets øverste leder. Styrken antas å bestå av 10.000–20.000 personer og driver spesialoperasjoner og etterretningsvirksomhet utenlands.

Fortvilte mennesker

Begravelsen tirsdag endte med enda flere dødsfall. Filmklipp som ble publisert på nett, viste mennesker som lå hardt skadet eller helt livløse i gatene mens gråtende, ropende og fortvilte personer forsøkte gjenoppliving.

Diplomatisk spill

Samtidig som generalens begravelse endte i tragedie, fortsatte det diplomatiske spillet verden rundt i etterkant av likvideringen:

Mandag kveld oppsto det full forvirring rundt et brev fra USA til Irak. Der ga amerikanerne uttrykk for at de ville trekke seg ut av Irak. USAs forsvarsledelse sa senere at brevet var en dårlig formulert kladd som ikke skulle vært vist til noen og egentlig handlet om forflytninger innenfor Irak.

Tirsdag ble det diplomatisk frontkollisjon da det ble kjent at Irans utenriksminister Javad Zarif var nektet innreise i USA. Han ønsker å snakke til FNs sikkerhetsråd i New York torsdag. USA har en avtale med verdensorganisasjonen om nesten alltid å gi visum til FN-besøkende, men det finnes unntak for blant andre terrorister. USA sier det ikke var tid nok til å behandle søknaden.

Det amerikanske forsvarsdepartementet avviste at USA vil begå krigsforbrytelser ved å angripe iranske kulturskatter. President Donald Trump har tidligere antydet at dette var svært aktuelle mål.

Flere europeiske land, blant dem Tyskland, varslet at de i den spente situasjonen nå flytter soldater fra Irak til naboland i området. Norge som har omtrent 70 soldater i Anbar-regionen, ser situasjonen an og venter på en eventuell beskjed fra irakiske myndigheter.

Iran har før kunngjort at de ikke vil overholde alle deler av atomavtalen som landet har inngått med vestlige land, og som USA har trukket seg fra. Blant annet anser de seg fri til å anrike uran til renere kvalitet enn avtalen tillater. Høyt anriket uran kan eventuelt brukes i atomvåpen. Tirsdag varslet landet i en tilsynelatende retrett at de fort kan innrette seg etter avtalen igjen.

–Vi vil ta hevn

Begravelsen av general Soleimani ble midlertidig utsatt etter panikken og de mange dødsfallene. Før den tid rakk likevel iranske ledere å benytte anledningen til å komme med sterke trusler.

–Vi vil ta hevn. Vi vil ta hevn, en hevn som skal være tøff, sterk, handlekraftig og endelig og vil få dem til å angre, sa general Hossein Salami, leder for Irans mektige revolusjonsgarde til de fremmøtte sørgende.

Han sa ifølge nyhetsbyrået Fars at general Soleimani etter sin martyrdød er farligere enn han var i live.

– I dag er hatets frø mot USA sådd i muslimers hjerter, og ingen steder er amerikanerne trygge, sa han.

Salami sa at de vil sette fyr på «stedet som USA liker, og de vet hvor det er». Mange i mengden skal ha svart med å rope «Død over Israel». Israel er USA nærmeste allierte i regionen.

Lederen for Irans nasjonale sikkerhetsråd, Ali Shamkani, opplyste tirsdag at de vurderer 13 forskjellige «hevnscenarioer». Selv det mildeste av disse ville, sa han, være et «historisk mareritt for amerikanerne».