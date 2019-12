Medietopp må betale erstatning for å ha voldtatt journalist

Den japanske journalisten Shiori Ito (30) sier ifølge BBC at hun i 2015 ble invitert til middag av 53-åringen for å diskutere en jobbmulighet. Hun har forklart at det neste hun husker er at hun våknet opp på et hotellrom mens den japanske medietoppen var i ferd med å voldta henne.

Ito var på dette tidspunktet praktikant i et internasjonalt nyhetsbyrå, mens medietoppen var en leder i et japansk TV-selskap.

#metoo

Ito er blitt et symbol på #metoo-bevegelsen i Japan, der det i 2017 ble gjort en undersøkelse som avdekket at bare 4 prosent av voldtektsofrene gikk til politiet for å anmelde overgrepet.

Politiet etterforsket den påståtte voldtekten, men henla saken etter bevisets stilling. Da tok Ito ut stevning og en sivil domstol avsa deretter en dom der medietoppen ble gjort erstatningspliktig.

Nekter

53-åringen gikk til motanmeldelse og hevdet at forholdet hadde skjedd frivillig, men fikk ikke medhold.

53-åringen benekter anklagene og sier at han ønsker å anke dommen.