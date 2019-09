– Dette året har vært fryktelig. Jeg har mistet sønnen min som jeg elsket over alt annet, sier Katarina Söderberg, Eric Torells mor, til svenske Aftonbladet.

Tirsdag starter rettssaken i Stockholm. Tre politibetjenter er tiltalt, en av dem for å ha forvoldt den 20 år gamle sønnens død.

Söderberg er glad for tiltalen og håper rettssaken kan gi politiet mer kunnskap om mennesker med funksjonshemninger.

– Kan man aldri gå ut av sorgen, så knekker man sammen. Det trenges for å klare hverdagen. Men man vil gå inn i sorgen iblant. Det er bare der jeg treffar Eric, sier Söderberg, som mener det hjalp henne å gå tilbake i jobb etter tre måneder.

Tre betjenter, 25 skudd

Politimennene har beskrevet situasjonen som truende.

20 år gamle Eric Torell hadde både Downs syndrom og autisme og holdt et lekevåpen da han ble skutt. I følge Katarina Söderberg var sønnen mentalt på nivå med en treåring.

Alle tre betjentene skjøt. De avfyrte til sammen avfyrte de 25 skudd på mellom tre og ti sekunder, ifølge tiltalen.

Eric Torell ble truffet av tre av skuddene, ett forfra og to i ryggen.

Like før klokken 4 om morgenen 2. august 2018 ringte en kvinne politiet og sa at hun og en venn hadde sett en væpnet mann, heter det i tiltalen.

Patruljen som rykket ut visste at politiet tidligere hadde hatt et oppdrag i samme område i forbindelse med en væpnet mann som truet med å skyte politifolk.

Eric Torells far var samtidig ute og lette etter sønnen, som hadde rømt hjemmefra. Da han møtte patruljen, ba de ham ringe 112. De var på vei til stedet der den væpnede mannen var blitt observert, står det i tiltalen.

Tre politifolk så en mann med våpen i hendene på vei ut fra en bakgård. Da han kom imot dem fryktet de for livet og gikk bakover, har de sagt i avhør.

Han skal ha hevet våpenet og rettet det mot en av betjentene.

– Og da føler jeg at nå skyter han henne i hjel, liksom, så jeg valgte å skyte med mitt våpen mot denne mannen, og når jeg skyter, når jeg bestemmer meg for å skyte, så får jeg et kraftig tunnelsyn, har en av politifolkene sagt.

– Så jeg skyter, og til slutt rygger denne gutten eller mannen og faller til bakken, og jeg slutter å skyte og han mister sitt våpen.

Håper på endringer

Politiet har rett til å skyte i nødverge. Påtalemyndigheten mener at Torells våpen, som var en leketøyspistol av plast, kunne oppfattes som et ekte våpen. Påtalemyndigheten mener at politiet ikke vurderte situasjonen grundig nok før de skjøt.

Den ene betjenten er tiltalt for å ha forvoldt en annens død. De to andre er tiltalt for tjenestefeil. De burde også ha sørget for å få mer informasjon da de støtte på Torells far før skytingen, mener påtalemyndigheten.