Sinte nasjonalister vil ikke at Alexandra (18) skal få elske hvem hun vil. Polske politikere har utpekt homofile som den nye fienden.

På den ene siden av et torg i Gniezno står over 100 sinte demonstranter. Så kommer det en rød lastebil med ballonger og popmusikk kjørende mot den andre siden av torget. Demonstrantene hisser seg opp for alvor og roper: Anti-homo, anti-homo, anti-homo!