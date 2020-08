Dansk etterretningssjef fritas for sine oppgaver

Danske myndigheter opplyser at sjefen for Forsvarets Etterretningstjeneste Lars Findsen og to andre medarbeidere fritas for sine oppgaver.

NTB-Ritzau

8 minutter siden

Det skjer etter lengre tids intern etterforskning av det danske Forsvarets etterretningstjeneste (FE). Forsvarsdepartementet ønsker mandag morgen ikke å gi ytterligere informasjon om saken.

Tilsynet for Etterretningstjenesten (TET) meddelte i begynnelsen av august at de hadde innledet «særlig undersøkelser» av FE. Det skjedde etter at tilsynet hadde kommet i besittelse av «en betydelig mengde materiale vedrørende FE».

– Materialet har en slik karakter at tilsynet besluttet å fokusere sin kontroll av FE med henblikk på å foreta en dyptgående undersøkelse, skrev de i en pressemelding.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding