Jødiske, kristne og muslimske ledere roper ut mot det de kaller et mulig folkemord i Kina. Men den mektigste religiøse lederen holder munn.

Nå øker presset mot pave Frans for å ta til orde mot den største masseinterneringen av mennesker siden andre verdenskrig.

18. aug. 2020 22:14 Sist oppdatert nå nettopp

Merdan Ghappar (31) stirrer uttryksløst mot kameraet mens han filmer seg selv. Han sier heller ingenting. Videoen forteller likevel mye. Venstrearmen hans er lenket fast til den enkle sengen i det vesle rommet. Idet Ghappar snur kameraet, ser man at vinduet er dekket av et gitter. Utenfor messer en kvinnestemme: «Øst-Turkestan har aldri eksistert». 31-åringen, som tilhører den muslimske minoritetsgruppen uigurene, jobbet tidligere som modell. Nå er han plassert – uten lov og dom – i en interneringsleir. De siste årene er trolig minst en million mennesker plassert i slike leirer i den nordvestlige Xinjiang-regionen – et område mange uigurer refererer til som Øst-Turkestan.

I noen få dager klarte Merdan Ghappar å sende tekstmeldinger og videoer til familien sin før kommunikasjonen brått tok slutt, skriver BBC News, som har analysert både videoen og tekstmeldingene og konkludert med at de trolig er ekte.

Tekstmeldingene forteller historien om hvordan Ghappar, en tidligere danser og modell, først ble plassert med 50–60 andre personer i en celle på rundt 50 kvadratmeter. Han måtte gå med hette over hodet, og hendene hans ble lenket fast til føttene.

«Jeg løftet hetten og fortalte en vakt at håndjernene var så stramme at de gjorde vondt. Da skrek han til meg: ’Hvis du fjerner hetten igjen, skal jeg slå deg ihjel.’ Etter det våget jeg ikke å si noe», skriver 31-åringen.

Fakta Undertrykkelsen av uigurene Minst en million mennesker, hovedsakelig uigurer og andre muslimske minoritetsgrupper, er blitt plassert i interneringsleirer i Xinjiang de siste årene, ifølge en rekke estimater fra forskere og menneskerettighetsorganisasjoner. Det er i så fall den største masseinterneringen av mennesker siden jødeutryddelsen i andre verdenskrig. I tillegg blir uigurenes religion og kultur aktivt revet fra dem. Moskeer blir jevnet med jorden, språket forsvinner fra skolene, og det å gå med religiøse klesplagg kan være nok til å sende en person til leirene. Nye avsløringer dokumenterer hvordan uiguriske kvinner blir tvangssterilisert. Vis mer

Sammenligner med holocaust

Nå roper religiøse ledere over hele verden ut i alarm mot behandlingen av uigurene i Xinjiang. I et åpent brev skriver over 70 kristne, jødiske, muslimske og buddhistiske ledere at minoritetsgruppen utsettes for «en av de mest ekstreme menneskelige tragediene siden holocaust».

Den dokumenterte tvangssteriliseringen av uiguriske kvinner, som ble avslørt tidligere i sommer, kvalifiserer til den juridiske definisjonen av folkemord, påpeker de.

Oppropet er signert av blant andre den tidligere erkebiskopen av Canterbury, fem sittende engelske biskoper, Dalai Lamas representant i Europa i tillegg til en rekke kardinaler, imamer og rabbinere.

«Vi har sett mange forfølgelser og masseovergrep. Disse trenger oppmerksomhet. Men det finnes ett som stiller det internasjonale samfunnets vilje til å forsvare universelle menneskerettigheter på den største prøven – uigurenes vanskelige situasjon», skriver de i oppropet.

Paven kritiseres for taushet

Selv om brevet er skrevet av en rekke prominente religiøse ledere, er det spesielt én underskrift som mangler: den som tilhører pave Frans.

Pave Frans har foreløpig ikke sagt noe om undertrykkelsen av religionsutøvere i Kina. Reuters / NTB scanpix

Paven er kjent for å være frittalende. Han snakker ofte om forfølgelsen av religiøse grupper, ikke bare kristne, over hele verden. Men når det handler om religion i Kina, et land ledet av det ateistiske kommunistpartiet og der religionsutøvelse generelt har vært under stadig sterkere press de siste årene, er pave Frans taus.

«Han har ikke ytret en offentlig bønn for uigurene, hongkongerne, kristne, Falun Gong-utøverne, tibetanerne eller andre som i økende grad merker presset fra det kinesiske kommunistpartiet», skriver Benedict Rogers, som leder Øst-Asiagruppen i organisasjonen Christian Solidarity Worldwide, i en artikkel i magasinet Foreign Policy.

Rogers er en av flere som i det siste har kritisert pavens taushet.

Spørsmålet er hvorfor pave Frans velger å tie.

Hemmelig avtale med Kina

Rogers påpeker at paven inngikk en avtale med kinesiske myndigheter i 2018 der kommunistpartiet i praksis får mulighet til å utnevne katolske biskoper i Kina.

Avtaleteksten er hemmelig, og flere kommentatorer påpeker at det er vanskelig å forstå hva Vatikanet tjener på avtalen med Beijing-myndighetene.

I september skal avtalen etter planen fornyes, og forhandlingene er allerede i gang. Kinesiske hackere skal ha klart å trenge seg inn på hemmelige servere i Vatikanet i løpet av de siste tre månedene, skriver The New York Times.

Representanter for paven eller Vatikanstaten har foreløpig ikke kommentert hverken hackingen eller pavens taushet omkring menneskerettighetsbrudd i Kina.