«USA vurderer alle muligheter» mot Iran

– Selvsagt. Selvsagt.

Slik svarte utenriksminister Mike Pompeo da han søndag ble spurt om USA vurderer militære angrep mot Iran.

Det skjedde i programmet «Face the nation» på TV-kanalen CBS.

– USA vurderer alle muligheter. Vi har orientert presidenten flere ganger. Vi vil forsette å holde ham oppdatert. Vi er trygge på at vi kan sette i verk en rekke tiltak som kan virke avskrekkende, som er vår målsetting, sier Pompeo.

Angrepene på to tanksskip i Omanbukten torsdag er noe av bakgrunnen for Pompeos uttalelser. Ett av skipene var Front Altair, eid av rederiet Frontline, der den London-bosatte nordmannen John Fredriksen er hovedeier. Det andre skipet var den japanskeide tankeren Kokuka Courageous.

I CBS-programmet sier Pompeo at USA trakk seg fra den «latterlige» atomavtalen med Iran og nå fører en politikk som vil «overbevise Iran om ganske enkelt å oppføre seg som et normalt land».

Men han sier også:

– President Trump har sagt klart og tydelig at han ikke ønsker å gå til krig.

Har lagt ansvaret på Iran

Pompeo sa torsdag at Iran var ansvarlig for angrepene. Ifølge Pompeo er vurderingen basert på etterretning, type våpen som ble brukt og kompetansen som er nødvendig for å gjennomføre denne typen angrep. Han har også vist til at Iran nylig har gjennomført lignende angrep på fraktfartøy.

Dette har Iran avvist.

USA bygger på video

I programmet blir Pompeo spurt om Trump-administrasjonen har et legalt grunnlag til et militært angrep på Iran eller rom dette må avgjøres av Kongressen.

– Vi har alltid en fullmakt til å forsvare amerikanske interesserer, svarer han.

I intervjuet blir Pompeo presset på bevisene han har for at Iran er ansvarlig for angrepene.

Han begrunner beskyldningene mot Iran med etterretningsmateriale han ikke kan dele offentlig.

En video er sentralt i det amerikanske bevismaterialet. Den skal angivelig vise et lite fartøy fra den iranske revolusjonsgarden fjerner en udetonert mine fra skipssiden til Kokuka Courageous etter angrepet.