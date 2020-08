Trumps tidligere advokat hevder Trump samarbeidet med Russland i 2016-valget

I en kommende bok hevder Donald Trumps tidligere advokat Michael Cohen at Trump samarbeidet med Russland for å vinne presidentvalget i 2016.

AP / NTB scanpix

NTB

I boken blir Trump blant annet omtalt som en «juksemaker, løgner, bedrager, bølle og rasist», og Cohen hevder Trump ikke kommer til å forlate presidentposten fredelig, skriver NBC News.

Blant anklagene i boken er påstanden om at Trump jobbet for å komme tettere på president Vladimir Putin og «hans klikk av korrupte milliardær-oligarker», heter det i et utdrag fra boken Disloyal, A Memoir.

Cohen hevder Trump løy til det amerikanske folket om forholdet til Russland fordi Cohen selv var vitne til Trumps forsøk på å skaffe seg en eiendom i Moskva i valgkampperioden.

Trump har gjentatte ganger nektet for russisk innblanding i presidentvalget og mener spesialetterforsker Robert Mueller gransking var en heksejakt uten grunnlag i virkeligheten.

I en bokomtale kaller forlaget boken den «den mest rystende politiske skrekkhistorien dette århundret». Skyhorse Publishing via AP / NTB scanpix

Tidligere fikser

Cohen ble i 2018 dømt til tre års fengsel for blant annet skatteunndragelse, svindel med valgkampmidler, for å ha løyet til Kongressen og for å ha utbetalt såkalte hysjpenger til en pornostjerne for å hindre at hun snakket om sitt angivelige forhold med Trump.

På grunn av koronapandemien ble Cohen i mai løslatt fra fengsel for å sone resten av dommen ved hjemmesoning.

Han er tidligere blitt omtalt som Trumps fikser, men snudde ryggen til sin tidligere sjef i Kongresshøringene i fjor. Der kalte Cohen presidenten for en «svindler» og «bedrager».

I et utdrag fra boken hevder Cohen at han kjente Trump bedre enn hans kone og barn, fordi det var Cohen som måtte dekke over for Trumps utroskap og mange ugjerninger.

Slippes i september

Ifølge nyhetsbyrået AP blir boken lansert 8. september av Skyhorse Publishing. Den fulle tittelen er Disloyal: The True Story of the Former Personal Attorney to president Donald J. Trump.

I en bokomtale kaller forlaget boken for den «den mest rystende politiske skrekkhistorien dette århundret».

– Det er en historie du ikke har lest i avisen eller på sosiale medier eller sett på fjernsyn. Dette er historier som bare noen som jobbet for Trump døgnet rundt i årevis, ikke bare noen måneder eller få år, kan fortelle, heter det omtalen AP har fått tilgang til.