Busser, butikker og skoler lammet av streiken i Bolivia

Streiken førte til demonstrasjoner og veisperringer. I Santa Cruz støtte tilhengere av president Evo Morales sammen med personer som støtter opposisjonen. Det ble meldt om flere skadede i sammenstøtene.

Sent onsdag kveld lokal tid skal politiet ha oppdaget rundt 400 mennesker bevæpnet med dynamitt. Disse var på vei til valgkommisjonen i byen La Paz for å konfrontere myndighetene, skriver avisen El Deber.

Ifølge avisen skal opposisjonstilhengere, som vil ha innsyn i opptellingen, ha barket sammen med tilhengere av president Morales og sosialistpartiet MAS utenfor bygningen.

– Et forsøkt på statskupp

Protestene fortsatte for tredje dag mens bolivianere venter på det endelige resultatet etter søndagens valg. Opposisjonen sier streiken vil vare frem til det blir bekreftet at det blir en andre valgomgang 15. desember. Presidenten kaller det et forsøk på statskupp.

Offisielle resultater ga Morales 46,29 prosent av stemmene og 37,18 prosent til hans utfordrer Carlos Mesa. Til nå er nær 97,5 prosent av stemmene talt opp.

Den 59 år gamle presidenten har sittet ved makten i over 13 år. Han har vunnet de tre forrige valgene i første runde og trenger ti prosentpoengs overtak for å unngå en ny runde mot den 66 år gamle utfordreren Mesa.

Organisasjonen for amerikanske stater (OAS) anbefaler at det gjennomføres en andre runde selv om Morales vinner direkte, ifølge bolivianske medier.