Advokat i Det hvite hus til frontalangrep mot granskerne: Dette kan bli de seks bevisene i en riksrettssak

Tirsdag ettermiddag sendte Det hvite hus-advokat Pat Cipollone et åtte sider langt brev som skapte bølger i USAs kongress.

Der slo han fast at Det hvite hus ikke vil samarbeide med komiteene som har innledet det han kaller en grunnlovsstridig og partisk riksrettsgranskning av Trump.

– Farlig vei

– Aldri før i vår historien har Representantenes hus – under kontroll av noe parti – ført det amerikanske folk inn på en så farlig vei som dere ser ut til være bestemt på å gå. For å si det enkelt forsøker dere å vrake resultatet av 2016-valget og ta fra det amerikanske folk den president de fritt har valgt, skriver presidentens advokat.

JONATHAN ERNST, Reuters/NTB scanpix

Det hvite hus mener granskerne opererer ulovlig, i det skjulte, truer tjenestemenn og ikke gir presidenten en rettferdig behandling.

Ambassadør stoppet med talemelding

Tidligere samme dag fikk man et forvarsel. EU-ambassadør Gordon Sondland, en stor donor til Trump, hadde reist fra Europa for å vitne for granskerne.

Da han kom til Washington, lå det en talemelding på telefonen der han ble nektet av Utenriksdepartementet å møte granskerne. Komiteene har nå stevnet Sondland innen 16. oktober, men det er usikkert hva som skjer etter brevet fra Det hvite hus.

Pablo Martinez Monsivais, AP/NTB scanpix

Demokratenes strategi

Adam Schiff, demokraten som leder granskningen, har tidligere kunngjort at de vil gjøre unna arbeidet raskt. Hvis de blir motarbeidet, vil de ikke gå til domstolene med langvarige prosesser for å få håndhevet sine stevninger. I stedet vil de anta det verste og legge til egne tiltalepunkter om å hindre rettens gang.

Hvis de følger denne strategien og som planlagt blir ferdige innen utgangen av november, kan det dermed bli en riksrettssak i Senatet med de bevisene som allerede er kommet frem.

I så fall vil rettsforhandlingene i Senatet under ledelse av John G. Roberts, høyesterettsjustitiarius, i hovedsak trolig dreie seg om seks bevis:

Jonathan Ernst, Reuters/NTB scanpix

1. Trumps samtale med Ukrainas president

Det hvite hus har publisert et notat basert på samtalen. Det skal være temmelig nær en ordrett gjengivelse.

Her ber Trump Volodymyr Zelenskyj granske Joe Biden, en politisk rival, og hans sønn Hunter.

I samtalen snakker president Volodymyr Zelenskyj om panservernmissiler han gjerne vil kjøpe for pengene USA har lovet. Trump svarer:

«Jeg vil imidlertid du skal gjøre oss en tjeneste». (I would like you to do us a favor, though.)

Trump mener han ikke sa noe urettmessig og sier det var en «perfekt samtale».

2. Pengene som ble holdt tilbake

Kongressen har bevilget 400 millioner dollar i militærhjelp til Ukraina som støtte i landets konflikt med Russland. Pengene skulle utbetales i sommer, men ble satt på vent.

Først 11. september – etter at de første ryktene om saken var begynt å piple ut – ble de overført. Det er hittil ikke gitt noen grunn til at bevilgningen ble holdt igjen.

Gleb Garanich, Reuters/NTB scanpix

3. Varslernes beretninger

Saken begynte å rulle da en varsler i en av USAs etterretningstjenester slo alarm. Vedkommende har ikke førstehånds kjennskap til hendelsene, men hadde kilder på innsiden.

Inspektøren som tar imot varsler i etterretningen, ettergikk påstandene og har stemplet varselet som troverdig.

Republikanerne sier varsleren er partipolitisk forutinntatt.

Advokatfirmaet som representerer varsleren, sier de har ytterligere én varsler som til dels har førstehåndsinformasjon.

Skjermfoto

4. Tekstmeldingene

Etter lekkasjer har granskerne offentliggjort en rekke tekstmeldinger mellom amerikanske diplomater, Trump-advokat Rudy Giuliani og en Zelenskyj-rådgiver. Meldingene viser at Trumps forespørsel om å granske Biden ikke var et plutselig innfall i samtalen, men noe mange jobbet med over tid.

En av de mest oppsiktsvekkende utvekslingene: Karrierediplomaten Bill Taylor, tidligere Ukraina-ambassadør, skrev klokken 12.47. den 9. september: «Som jeg sa i telefonen, jeg synes det er galskap å holde tilbake sikkerhetsstøtte mot hjelp til en politisk kampanje.»

Først fire og en halv time senere svarte Trump-tilhenger og EU-ambassadør Gordon Sondland blant annet: «Jeg tror du tar feil om president Trumps intensjoner. Presidenten har vært klar på ingen quid pro quo av noe slag.(...)Jeg foreslår at vi slutter med teksting frem og tilbake ...»

Republikanere har kritisert både at meldingene er publisert og at ikke alle er publisert slik at man kan se helheten.

5. Kina-utspillet

Fredag 4. oktober ba Trump under et møte med pressen også Kina granske Biden-familien. Demokrater mener dette er et utspill som kan være et eget tiltalepunkt i en riksrettssak.

En god del republikanere kritiserte utspillet. Andre igjen mener det er lovlig eller argumenterer med at Trump ikke mente det alvorlig. Trump har selv sagt at det er hans plikt å få etterforsket korrupsjon.

Skjermfoto

6. Hindring av rettens gang

Granskerne har sagt at motarbeiding av rettsvesenet – det heter obstruction of justice på engelsk – kan bli et eget tiltalepunkt.

I så fall vil Trump-administrasjonens avvisning av å fremskaffe dokumenter og forbudene mot å la embetsmenn møte i komiteene, bli brukt mot Trump i en riksrettssak. Brevet fra Det hvite hus-advokat Pat Cipollone kan da også bli ført som bevis.