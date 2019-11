Kaotisk i Hongkong, mann påtent av demonstranter

En video som er delt i sosiale medier, viser at mannen som ble påtent, krangler med en gruppe demonstranter. Plutselig heller en maskert og svartkledd demonstrant en væske over ham og tenner på med en lighter.

Ifølge ubekreftede meldinger skal en krangel om nasjonalitet ha ligget bak hendelsen. Tilstanden til mannen omtales som kritisk.

Foto: AP / NTB scanpix

Situasjonen i Hongkong var alt i morgentimene mandag kaotisk. Demonstranter satte fyr på barrikader, raserte butikker og togstasjoner, sperret innfartsveier og tunneler og skapte store problemer for kollektivtrafikken.

Ifølge politiet ble det også kastet brannbomber på lokaltog, men uten at noen ble skadd. Også dette ble filmet og delt i sosiale medier. Åtte av byens elleve toglinjer ble innstilt mandag, og det samme ble et stort antall bussavganger.

Skutt av politiet

Foto: AP / NTB scanpix

I morgentimene ble en maskert demonstrant skutt i brystet av en politimann i Sai Wan Ho-distriktet, noe som også ble filmet og delt i sosiale medier. Tilstanden til den 21 år gamle mannen er ifølge sykehuskilder kritisk.

Filmen fra stedet viser en politimann som trekker pistolen i et forsøk på å pågripe en maskert mann i et veikryss blokkert av demonstranter. En annen maskert demonstrant går mot de to og blir skutt.

Politimannen havner deretter i basketak med flere andre maskerte demonstranter, og to nye skudd kan høres. Ingen ble imidlertid truffet av disse. To av demonstrantene blir deretter pågrepet av andre politifolk som kom til.

I alt 266 personer ble pågrepet under mandagens demonstrasjoner i Hongkong, opplyser politiet.

Overdreven maktbruk

Foto: AP / NTB scanpix

Det er tredje gang en demonstrant blir skutt av politiet side masseprotestene i Hongkong begynte i juni, og demonstranter anklager politiet for overdreven maktbruk.

– Jeg forstår ikke hvorfor politiet må bruke slik brutalitet og skade uskyldige mennesker. Det er galskap og helt ute av kontroll, sier den 22 år gamle IT-arbeideren Chan.

Protestene ble utløst av et omstridt lovforslag som åpnet for at innbyggere i Hongkong kunne utleveres til Kina for straffeforfølgelse der.

Lovforslaget ble siden trukket tilbake, men kravet om demokratiske reformer og protestene mot Hongkongs Beijing-støttede ledelse har siden økt i styrke.