Det var et «skal, skal ikke»-døgn. Donald Trump hadde ladet våpnene og hadde fingrene på sikringen, men stanset angrepet mot Iran bare noen minutter før det skulle starte torsdag kveld.

Flere av de store amerikanske avisene forteller lørdag «hva var det egentlig som hendte»-historien – med stort sett anonyme kilder fra statsapparatet, Det hvite hus, militæret og andre som var delaktige i prosessen.

De forteller om en president som tvilte svært mye, som søkte råd der råd kunne søkes og som også lyttet ekstra nøye til en av sine favorittjournalister i Fox News.

Fox-Carlson: «Galskap»

The New York Times skriver at Fox-ankeret Tucker Carlson er en av opinionsdannerne Donald Trump gjerne hører på. Carlson mente at det ville være galskap å bruke makt mot Iran, og at hvis han gikk til krig mot iranerne, kunne han bare glemme å bli gjenvalgt i 2020.

Carlson mente at et anslag mot Iran i verste fall kunne eskalere til en full krig uten noen enkel vei til seier.

«Mr. Trump har flere ganger trukket seg fra bruk av makt fordi han mener USA har mistet for mange mennesker og brukt for mye penger i meningsløse kriger i Midtøsten. Han er redd for å gjøre samme feil som han mener hans forgjengere har gjort», skriver New York Times.

Dramaet startet da Den iranske Revolusjonsgarden skjøt ned en amerikansk overvåkingsdrone RQ-4A Global Hawk, som ifølge The New York Times koster 1,1 milliarder kroner, i det man mente var iransk luftrom. Det amerikanske forsvaret mente at den ble skutt ned i internasjonalt luftrom.

«Iran made a very big mistake!», skrev Trump på Twitter torsdag.

Så begynte avveiningene. Ta igjen? Eller ikke?

Møte på møte

The Washington Post skriver at «planene var tegnet, målene utpekt og ett ord fra den øverstkommanderende var nok.» Da ville flere nøkkelmål i Iran fått merke det, trolig i form av Tomahawk-raketter avfyrt fra krysseren USS «Leyte Gulf» eller jageren USS «Bainbridge».

Avisen skriver at Trump gjennomførte fire møter om Iran denne torsdagen. Først et frokostmøte klokken 07.00 amerikansk tid, og etter dette ga han Pentagon klarsignal til å planlegge aksjoner. Fire timer senere ble de forskjellige mulighetene diskutert, i dette møtet var hele toppsjiktet i forsvaret til stede. The New York Times forteller at minst et dusin mål var utpekt, men at man endte opp med minst to steder hvor rakettene skulle slå ned.

Omtrent samtidig ble ledere i Kongressen briefet om trusselen fra Iran. Møtet var planlagt før dronenedskytingen, men kom naturligvis til å handle om den.

Slik gikk timene, med rykter, forvirring, uklare meldinger og nøkkelpolitikere som sa de ikke ante noe om hva som skulle skje, helt til rundt 18.00, da Donald Trump samlet toppfolkene sine i Det ovale kontor. Der stilte han enda en gang spørsmålene som hadde plaget ham siden dronen til 130 millioner dollar ble skutt ned.

Feil proporsjonene

«Hva er risikoen? Hva kan gå galt? Hvor mange kan dø?». New York Times rapporterer at presidenten var aller mest interessert i svaret på det siste spørsmålet.

Selv ikke generaler kan gi fasitsvar noe slikt, men presidenten fikk til svar at så mange som 150 iranske menneskeliv kunne gå tapt. Kilder har senere sagt til avisen at tallet 150 var på den øverste delen av skalaen for hva de så for seg.

Det var likevel nok for Donald Trump. Cirka klokken 19.00 amerikansk tid ble det gjort kjent at det ikke ville komme noen gjengjeldelser.

Donald Trump lot seg intervjue av NBC News-programmet «Meet the Press»:

– Jeg tenkte på det i ett sekund, og så sa jeg: « Vet dere hva? De skjøt ned en ubemannet drone, fly, hva enn du velger å kalle det. Og her sitter vi med 150 døde mennesker, det ville ha skjedd trolig en halvtime etter at jeg sa gjør det». Jeg likte det ikke. Jeg likte ikke proporsjonene i det, sa han.

Og fjernet fingeren fra avtrekkeren.