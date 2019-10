En usminket tenåring med lang flette gir FNs generalsekretær António Guterres et fast håndtrykk. Hun ser ham bestemt inn i øynene.

Klimaaktivisten Greta Thunberg har mobilisert millioner i streik for klimaet. I vår besluttet EU, delvis grunnet unge menneskers klimaengasjement, å bruke nesten en fjerdedel av budsjettet på klima. Klimaforfatteren David Wallace-Wells er imponert over fremskrittene i klimapolitikken det siste året. Men han tror det er for sent.